加拉格尔总主教：应以社会友爱取代自私自利

圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教日前在古巴进行访问，纪念圣座与该国建交90周年。他指出，梵蒂冈的外交展现出「教会的至公性」。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教于6月初在古巴进行为期三天的访问，为纪念圣座与该国建交90周年，以及方济各教宗在该国进行牧灵访问的10周年。在此机会上，总主教在古巴出席一场会议，强调圣座的所有活动都以基督讯息的力量为基础，「而且也在社会上产生回响」。人们可以将它理解为「邀请为促进人性尊严而努力」。

谈到必须捍卫人的基本权利和自由，加拉格尔总主教强调，「人类在经济、政治、社会和超性等所有层面都有需求，却无法在自己身上找到自身发展所需的一切要素。因此，人为了生活，需要持续彼此合作」。

总主教期勉以社会友爱「来取代自私、剥削和暴力」。「战争、经济和社会剥削，以及对人权的侵犯，使得世界被黑暗所笼罩」，在此情况下，社会友爱必须成为「世界之光」，激励人们团结互助。

为此，圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长引用教宗良十四世的话，重申梵蒂冈的外交展现出「教会的至公性」，并且在牧灵使命的催促下，「加强她为世人效劳的福传使命」。

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