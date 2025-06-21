教会将迎来175位新真福和4位可敬者

教宗授权圣座封圣部颁布相关法令，124位在仇恨信仰的浪潮下殉道者和50位二战期间的遇害者将荣列真福品。此外，法令还承认了4位天主的忠仆和婢女的圣德，他们得到了可敬者的称号。

（梵蒂冈新闻网）普世天主教会将迎来175位新真福和4位新的可敬者。教宗良十四世6月20日接见圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机，授权该部会颁布相关法令。

在未来的新真福中，有一位因著他的转祷而显得奇迹已被承认，因此要荣列真福品。这位新真福是可敬者天主的忠仆瓦莱拉（Salvador Valera Parra），他是教区司铎，西班牙韦卡尔奥韦拉的总铎和本堂神父。1816年2月27日在西班牙韦卡尔奥韦拉出生，1889年3月15日在同一地点去世。

另外的174位新真福是殉道者，其中124位是在西班牙内战期间被仇恨信仰者杀害，50位在第二次世界大战期间遭纳粹分子杀害。他们是：

殉道者、天主的忠仆、教区司铎伊斯基耶多（Manuel Izquierdo Izquierdo）和西班牙哈恩教区的58位同伴，1936年至1938年在教难时期在西班牙不同地方遭仇恨信仰者杀害。

殉道者、天主的忠仆、教区司铎蒙塔涅斯（Antonio Montañés Chiquero）和西班牙哈恩教区的64位同伴，在教难背景下于1936年至1937年在西班牙不同地点在仇恨信仰的浪潮下殉道。

此外，还有殉道者、天主的忠仆、教区司铎凯雷（Raimond Cayré）、方济各小兄弟会会士桑德里耶（Gerard Martin Cendrier）、修生瓦莱（Roger Vallée）和平信徒梅斯特（Jean Mestre），以及46位同伴，他们于1944年至1945年在教难期间于不同地方被仇教者杀害。

此外，法令中也承认了4位天主忠仆和婢女的圣德，宣布他们为可敬者。他们是：

天主的忠仆门内拉(Raffaele Mennella)，耶稣和圣母圣心传教会会士；1877年6月22日在意大利托尔-德尔格雷科出生，1898年9月15日在同一地点安息主怀。

天主的忠仆波佐邦（João Luiz Pozzobon），终身执事和一家之主；1904年12月12日在巴西南里奥格兰德州出生，1985年6月27日在巴西圣玛丽亚离世。

天主的婢女坦贝利（Teresa Tambelli），圣文生仁爱修女会修女；1884年1月17日在意大利雷韦雷出生，1964年2月23日在意大利卡利亚里与世长辞。

天主的婢女巴尔托拉切利（Anna Fulgida Bartolacelli），平信徒，十字架的默默工作者善会成员；1928年2月24日在意大利圣母岩出生，1993年7月27日在意大利福尔米吉内去世。

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