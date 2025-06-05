圣座国务卿：为乌克兰感到痛苦悲伤，双方缺乏信任

帕罗林枢机在罗马参加一项活动的间隙，重申圣座为和平的努力：「我们提供了空间，但是从答复来看，我不认为有运用这机会的希望。」枢机为加沙呼吁停火、释放人质，以及让人道救援物资进入。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机为似乎找不到解决方案的乌克兰战争表示「悲伤」和「痛苦」。他在罗马参加一项活动的间隙，说道：「我想，根本的问题是要在双方之间重新营造信任的气氛、现在彻底缺乏的信任气氛。他们彼此互不信任，所以也没有准备好作出一些让步。因此，重点是要有这个气氛，让他们能有建设性地直接交谈。」

帕罗林枢机指出，这是要「一小步、一小步地建设关系，也就是要彼此相向而行」：「我相信，在所有谈判里面，都有一条妥协的道路要走，而妥协和尊重已付出的努力都有助于缔造信任。」

对和平的盼望

教会一定「会为和平祈祷」，因为「我们看到，人的努力相当不足」。作为圣座，「我们提供了使用空间的机会，教宗从他宗座牧职之初就提出了这个机会，而且至今依然有效。但是，从答复来看，我不认为有运用这机会的希望」。

谈到加沙地带的悲惨处境，枢机提及正在多哈进行的谈判，并祝愿谈判能「取得一些成果」。「问题始终是同一个：停火、释放所有活著和已故的人质，以及确保人道救援和医疗物资能平安进入。」

有位记者提到，前一天在叙利亚的一个万人冢寻获一位会士的遗体，有人说那似乎是保禄·达洛利奥（Paolo Dall’Oglio）神父的。对此，圣座国务卿引用圣座驻叙利亚大使泽纳里（Mario Zenari）枢机的话，称这还没有得到证实。帕罗林枢机进一步表示，「我认为，这非常困难。我们希望能够找到达洛利奥神父的安葬地和他的遗骸」。毕竟这么多年过去了，「很难认为他还活著」。

教宗与圣座国务院的会晤

在记者提问下，圣座国务卿谈论了教宗良十四世隔天5日上午要与圣座国务院举行的会晤。帕罗林枢机指出，这是教宗与圣座国务院的首次正式会晤，但是「在教宗当选的第一时刻，同心合力就已经展开」。「我相信，正是为了治理教会的目的，他将善用这个听他差遣的器皿」。「教宗从一开始就有意用集体的方式来善用所有听他差遣的器皿，以确保教会的有效治理」。

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