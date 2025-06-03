波兰15位新真福修女是和平的先知性见证人
（梵蒂冈新闻网）圣座封圣部部长塞梅拉罗（Marcello Semeraro）枢机5月31日代表教宗在波兰瓦尔米亚（Warmia）总教区的布拉涅沃（Braniewo）主持弥撒，宣布殉道贞女、圣加大利纳修女会的基多福拉·克洛姆法斯（Christophora Klomfass）修女及14位同会修女为真福。枢机强调，在今天，她们的见证彰显了天主和善的永恒价值，而对于杀害她们的凶手，别人只会记得他们的暴虐行为。
宽恕与皈依
在弥撒中，塞梅拉罗枢机把这15位在1945年苏联入侵波兰时殉道的修女形容为“无法使之噤声的良心声音”以及预示“世界和平、人类修和与和睦共处的先知”。枢机总结道，她们所传的教导可浓缩为两个词：“宽恕”和“皈依”。她们邀请我们宽恕，也就是从内心除去怨恨与仇恨。她们鞭策我们皈依：在我们的生活中每天选择和平、兄弟友爱、尊重他人的自由，以及人际关系中的和谐。
当今基督徒所面对的“微妙”迫害
枢机观察道，这15位修女殉道至今已有80年之久，但是针对基督徒的迫害依然存在，而且更加微妙，有时是通过文化与媒体的武器进行战斗。这种迫害通常表现为一种敌对、虚假且带有嘲讽性的行动，不断地渗透家庭、人的思想和认知中。枢机强调，真正的日常殉道，就是“抵抗这样的文化”。对于所有促使教育工作完全符合基督讯息、促进真正人性的人来说，这项使命肯定需要牺牲奉献。
以柔弱的力量战胜残暴
在这15位新真福的殉道事迹中，枢机指出了两个重要方面：第一方面是苏联红军施加在修女身上的残暴行径，迫使她们惨烈地死亡。这种残暴超越了一切底线，肆无忌惮地践踏人的尊严，毫不尊重这些女性的尊严，以及她们的献身生活。与此形成对比的，则是第二方面，修女们的内心力量和坚忍不拔，她们懂得以自己柔弱的力量来对抗欺压，展现了一种真正的殉道精神。
仁爱是信德的圆满
这些修女本可以保存自己，但她们并没有这样做，而是选择留下，继续陪伴和照顾她们每天所服务的人。枢机指出，她们如此展现出仁爱、对基督和弟兄姊妹们无私的爱，以及仁爱就是信仰的圆满。
福音教导的爱战胜仇恨的意识形态
枢机继续讲到，当时看似极为强大者醉心于唯物主义，以脆弱而短暂的人类偶像取代唯一的天主。面对他们，这15位修女表现出，善始终战胜恶，福音中关于爱的教导胜过于“仇恨与暴力的意识形态”。
呼求和平
最后，在第二次世界大战结束八十周年之际，枢机祝望当天的册封真福礼能为全世界呼求和平，特别是为邻国的乌克兰。枢机最后引用教宗良十四世在首次诵念《天皇后喜乐经》时的呼吁作结语说：“永远不要再有战争！尤其是那些以残忍手段伤及无辜的战争，他们当中有许多儿童。”
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