波兰15位新真福修女是和平的先知性见证人

圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机在波兰瓦尔米亚总教区的布拉涅沃主持弥撒，宣布殉道贞女、圣加大利纳修女会的基多福拉·克洛姆法斯修女及14位同会修女为真福，她们是在八十年前苏联入侵波兰时殉道的。部长表示，她们以柔弱的力量来反抗欺压。同时也呼吁和平，特别为邻国乌克兰。

（梵蒂冈新闻网）圣座封圣部部长塞梅拉罗（Marcello Semeraro）枢机5月31日代表教宗在波兰瓦尔米亚（Warmia）总教区的布拉涅沃（Braniewo）主持弥撒，宣布殉道贞女、圣加大利纳修女会的基多福拉·克洛姆法斯（Christophora Klomfass）修女及14位同会修女为真福。枢机强调，在今天，她们的见证彰显了天主和善的永恒价值，而对于杀害她们的凶手，别人只会记得他们的暴虐行为。

宽恕与皈依

在弥撒中，塞梅拉罗枢机把这15位在1945年苏联入侵波兰时殉道的修女形容为“无法使之噤声的良心声音”以及预示“世界和平、人类修和与和睦共处的先知”。枢机总结道，她们所传的教导可浓缩为两个词：“宽恕”和“皈依”。她们邀请我们宽恕，也就是从内心除去怨恨与仇恨。她们鞭策我们皈依：在我们的生活中每天选择和平、兄弟友爱、尊重他人的自由，以及人际关系中的和谐。

当今基督徒所面对的“微妙”迫害

枢机观察道，这15位修女殉道至今已有80年之久，但是针对基督徒的迫害依然存在，而且更加微妙，有时是通过文化与媒体的武器进行战斗。这种迫害通常表现为一种敌对、虚假且带有嘲讽性的行动，不断地渗透家庭、人的思想和认知中。枢机强调，真正的日常殉道，就是“抵抗这样的文化”。对于所有促使教育工作完全符合基督讯息、促进真正人性的人来说，这项使命肯定需要牺牲奉献。

以柔弱的力量战胜残暴

在这15位新真福的殉道事迹中，枢机指出了两个重要方面：第一方面是苏联红军施加在修女身上的残暴行径，迫使她们惨烈地死亡。这种残暴超越了一切底线，肆无忌惮地践踏人的尊严，毫不尊重这些女性的尊严，以及她们的献身生活。与此形成对比的，则是第二方面，修女们的内心力量和坚忍不拔，她们懂得以自己柔弱的力量来对抗欺压，展现了一种真正的殉道精神。

仁爱是信德的圆满

这些修女本可以保存自己，但她们并没有这样做，而是选择留下，继续陪伴和照顾她们每天所服务的人。枢机指出，她们如此展现出仁爱、对基督和弟兄姊妹们无私的爱，以及仁爱就是信仰的圆满。

福音教导的爱战胜仇恨的意识形态

枢机继续讲到，当时看似极为强大者醉心于唯物主义，以脆弱而短暂的人类偶像取代唯一的天主。面对他们，这15位修女表现出，善始终战胜恶，福音中关于爱的教导胜过于“仇恨与暴力的意识形态”。

呼求和平

最后，在第二次世界大战结束八十周年之际，枢机祝望当天的册封真福礼能为全世界呼求和平，特别是为邻国的乌克兰。枢机最后引用教宗良十四世在首次诵念《天皇后喜乐经》时的呼吁作结语说：“永远不要再有战争！尤其是那些以残忍手段伤及无辜的战争，他们当中有许多儿童。”

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