罗马圣婴儿童医院与布加勒斯特芬德尼医院签署意向书

罗马耶稣圣婴儿童医院日前与罗马尼亚布加勒斯特芬德尼医院签署合作意向书。

（梵蒂冈新闻网）圣座的耶稣圣婴儿童医院与罗马尼亚布加勒斯特芬德尼医院，于6月17日在耶稣圣婴医院签署了意向书，以便在医务人员培育和复杂病例临床管理领域发展并实施合作计划。

耶稣圣婴医院院长奥内斯蒂（Tiziano Onesti）迎接了代表团，他们中有罗马尼亚驻圣座大使博洛甘（George Gabriel Bologan）和布加勒斯特芬德尼医院医疗部主任科利策（Anca Coliță）。

罗马尼亚首都的芬德尼医院在肿瘤学、移植和医学研究领域出类拔萃。它与耶稣圣婴儿童医院达成的协议涉及三个主要领域，首先便是在移植免疫遗传学、输血治疗管理和化学药物管理领域，对当地医疗人员进行培训。此外，双方也会对复杂的病例进行远程咨询，以及在有需要的情况下，罗马圣婴儿童医院会接收罗马尼亚医院无法治疗的病患。

罗马尼亚代表团在圣婴儿童医院医疗部主任拉波尼（Massimiliano Raponi）的陪同下，参观了耶稣圣婴儿童医院，并与各科专家进行了交流。

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