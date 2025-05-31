圣座官网焕新亮相，为用户提供教宗及圣座官方训导文献。设计师表示：“这是教会在数字世界中的拥抱”。

（梵蒂冈新闻网）在天蓝色背景上，教宗良十四世以微笑向信众致意，随后是温暖的石灰岩色调。这就是圣座官方网站vatican.va的新主页，以更为现代的设计，引导访客查阅教宗及历任教宗的训导文献，并提供丰富的梵蒂冈资讯。自1995年12月上线以来，vatican.va已有近30年历史，是圣座在网络上的第一个窗口。此次改版旨在提供更加清晰、便捷的浏览体验，使访客能够更容易地查找教宗良十四世及其前任教宗的训导资料。

编辑与技术团队的协作努力

此次首页更新，是一项由编辑团队与技术团队合作的大工程，分阶段进行，旨在将网站积累多年的庞大历史资料，迁移至一个全新的数字平台中。为实现这一目标，编辑团队负责整理文献，确保所有内容的可访问性；圣座传播部的技术团队则负责网站架构的开发与实施，将秘鲁平面设计师胡安·卡洛斯·伊托（Juan Carlos Yto）的创意方案转化为现实。这位设计师是“数字世界中的信仰传播”（Faith Communication in the Digital World）课程的首届毕业生，现隶属于TMB_Lab工作室。

设计师：这是教会在数字世界中的拥抱

“它必须体现教会在数字世界中的拥抱”，这是设计师胡安·卡洛斯在构思新版设计时的灵感起点。这位秘鲁设计师解释道，“当我得知圣座网站将要更新时，这个意象立即浮现在我脑海中。遵循吉安·洛伦佐·贝尼尼设计的圣伯多禄广场的椭圆形结构：一座张开双臂、面向普世、紧随时代步伐的教会”。设计师希望透过新的视觉设计，呈现一个更清晰、更易接近、更具现代感的教会。他进一步解释了设计背后的理念：“配色灵感来自罗马的蔚蓝天空，与石灰岩的暖色调形成鲜明对比。天与地，石头与深度。点缀金色象征天主的神圣，淡灰与白色则用以提亮页面。首页采用更大尺寸的照片，以展现一座充满生命力、不断前行的教会。”

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