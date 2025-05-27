梵蒂冈邮局发行首套教宗良十四世系列邮票

梵蒂冈邮局宣布，教宗良十四世宗座牧职开始的首套系列邮票于5月27日发行，面额分成四种。依照计划发行的其他邮票也于同一天起贩售，例如纪念尼西亚大公会议1700周年的邮票。圣伯多禄广场上的邮局将提供特别邮戳的盖销服务。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈城国推出以教宗良十四世为主题的系列邮票。梵蒂冈邮局宣布，5月27日周二要发行纪念新教宗就职的系列邮票，整套系列分成四种面额，即：1.25、1.30、2.45、3.20欧元。此外，依照2025年邮票的发行计划，纪念尼西亚大公会议的邮票也在同一天问世。

教宗良十四世首套系列邮票

关于教宗就职的系列邮票，面额1.25欧元的邮票图案是教宗当选后在圣伯多禄大殿中央阳台对信众的问候。面额2.45欧元的邮票用的是他首次问候信众和全球民众后的照片，面额1.30和3.20欧元的两张邮票则呈现他于5月9日在西斯汀圣堂主持弥撒的两个时刻。邮戳的图案是教宗良十四世5月11日带领信众诵念《天皇后喜乐经》后，向大家挥手致意。

发行首日特别邮戳

一如既往，5月27日至28日，邮局人员将在圣伯多禄广场上的邮局，为刚发行的邮票盖首日特别邮戳。此外，集邮者也可以在2025年7月5日前向梵蒂冈邮局盖销部门申请盖邮戳，费用由申请人负担。

今夏起，所有邮票都将在网站出售

梵蒂冈邮局也提醒邮票爱好者，其网站www.cfn.va将于今年夏天重新开通，提供线上邮票销售服务。届时，这些邮票也能在线上购买。

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