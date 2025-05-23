教会迎来新可敬者：两位在厄瓜多尔传教，一位是印度主教

圣座封圣部颁布法令，宣布于上个世纪被厄瓜多尔原住民杀害的西班牙主教拉巴卡和哥伦比亚修女阿郎戈，以及圣母访亲修女会创始人马基尔主教为可敬者。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世5月22日接见圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机，并授权该部会颁布法令，宣布1987年被厄瓜多尔原住民杀害的西班牙主教拉巴卡（Alessandro Labaka Ugarte）和哥伦比亚修女阿郎戈（Agnese Arango Velásquez），以及圣母访亲修女会创始人马基尔（Matteo Makil）主教为可敬者。

天主的忠仆拉巴卡是方济各加布遣会会士、厄瓜多尔阿瓜里科的宗座代牧；1920年4月19日在西班牙贝扎马出生，1987年7月21日在厄瓜多尔蒂吉诺地区去世。他奉献生命的榜样获得教会认可。

另一名奉献生命的是天主的婢女、圣家加布遣第三会的阿郎戈修女。她于1937年4月6日在哥伦比亚麦德林出生，1987年7月21日在厄瓜多尔蒂吉诺地区离世。

圣座法令宣布第三位可敬者是圣母访亲修女会创始人马基尔主教。他曾是印度戈德亚姆的首位宗座代牧；1851年3月27日在印度曼朱尔出生，1914年1月26日在印度戈德亚姆安息主怀。

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