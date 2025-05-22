帕罗林枢机荣获“和平之路奖”：服务教宗，推动公义

圣座国务卿帕罗林枢机在领受“和平之路基金会”奖项时表示，他以圣座国务院的名义接受这一殊荣，“该机构为服务教宗、促进世界正义而不懈工作”。他在讲话中回顾了历代教宗为“以耐心与毅力、勇气与创造力”，铺设和平之路的不懈努力。

（梵蒂冈新闻网）“我深感荣幸地接受和平之路奖”，“谨代表圣座，尤其代表圣座国务院接受这一荣誉，他们为服务罗马教宗、促进世界和平与正义而不懈努力”。5月19日圣座国务卿帕罗林枢机在纽约领奖时如此表示。这一基金会由时任圣座驻联合国常任观察员马蒂诺（Renato Raffaele Martino）总主教于1991年创立。

帕罗林枢机表示：“今晚授予我的荣誉超越了个人层面，彰显了我们神圣使命中的合作精神，这使命源自一个亟待治愈与和解的世界。”他强调，圣座使命的中心，在于历代伯多禄继承人为构建无冲突世界所开辟的道路。2025年适逢圣保禄六世访问联合国60周年、圣若望保禄二世第二次访问30周年，以及方济各教宗在联合国大会讲话10周年，帕罗林指出：“每位教宗都在其时代为通往更公正和平世界的道路点亮明灯，提供了超越疆界的智慧。”

历任教宗的教导

帕罗林枢机回顾了多位教宗的讲话与劝勉，首先是保禄六世，他于1965年以“先知性的清晰”指出：持久的和平必须“植根于灵性与道德的更新”。帕罗林强调，这番话在今日“仍然具有紧迫性”，提醒我们“若科技进步脱离道德成长，整个人类将陷入危险的失衡”。

他接著提到若望保禄二世1979年的呼吁：人类必须正视自己既能行大善、也能行极恶的能力，必须铭记每一个人固有的、不可侵犯的尊严。若望保禄二世以其在极权统治与战争中亲历的经验为基础，讲述了大屠杀和第二次世界大战“不仅是历史事件，更是持续叩问我们良知的道德挑战”。

圣座国务卿又提及本笃十六世2008年的讲话，其中阐述了"普世且永恒不变的真理"，指出人权的基础在于此，而"捍卫人类尊严"应成为国际社会的共同责任。

随后提到教宗方济各于2015年于"环境保护与社会正义息息相关"的坚持，以及对"丢弃文化"的尖锐批评。

帕罗林指出，如今教宗良十四世延续这一传统，在当选之处便呼吁建立一种“解除武装、消弭敌意”的和平，使之成为这个"被冲突与分裂撕裂的世界"中的"积极力量"。而他选择的教宗名号，是为了强调教会的社会训导在当今影响人类尊严和正义的技术进步背景下的重要性。

圣座与联合国的合作

帕罗林枢机强调，此次颁奖不仅是对圣座与联合国关系的认可，更是对所有协助教宗履行使命者的致敬。他强调“以耐心与毅力、勇气与创造力铺就和平之路”，“历代教宗已为我们指明方向”。此外，联合国需要在"制度层面持续革新，在道德与精神层面自我更新"。和平使命的真正成果，不在于条约与决议，而应体现在“人心的转变上——朝向更大的正义、怜悯与对人性尊严的尊重”。最后，帕罗林枢机对和平之路基金会表达了谢意，感谢他们对圣座驻联合国常任观察员使命的支持，以及对其和平事业的助力。

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