圣座国务卿：主教牧职是赐予全教会的恩典

圣座国务卿帕罗林枢机在圣伯多禄大殿为圣座驻白俄罗斯大使切法利亚蒙席主持晋牧弥撒。枢机坚信，尽管挑战重重，新任大使必能在天主圣宠的助祐下妥善予以应对。

（梵蒂冈新闻网）主教牧职是「赐予整个教会的恩典」，蒙拣选者「不再为自己生活，却为托付于他的团体而活」。圣座国务卿帕罗林枢机5月22日在圣伯多禄大殿为切法利亚（Ignazio Ceffalia）蒙席主持晋牧弥撒，以这番话劝勉这位新任总主教。

切法利亚于今年3月25日获任命为圣座驻白俄罗斯大使。帕罗林枢机在讲道中表示，尽管面对「政治和社会－经济性质」的挑战、与东正教弟兄姊妹关系的难题，以及与当前乌克兰战争有关的紧张局势，但圣座国务卿坚信，在天主的助祐下，切法利亚必定能妥善地予以应对。

两种礼仪的歌咏

这台感恩祭交织著两种礼仪的歌咏，分别是：拉丁礼教会，以及意大利阿尔巴尼亚裔天主教希腊拜占庭礼教会。这位新任总主教是后者的一员，1975年出生在意大利西西里巴勒莫，2003年晋铎，属于皮亚纳－德利阿尔巴内西（Piana degli Albanesi）教区。

多位主教在晋牧弥撒中共祭，其中也有天主教希腊拜占庭礼教会的神长，例如皮亚纳－德利阿尔巴内西教区宗座署理蒙特内格罗（Francesco Montenegro）枢机。圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教也在场共祭。

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