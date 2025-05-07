选举教宗前弥撒：在艰难时刻，愿选出共融与团结的教宗

枢机团团长雷枢机在圣伯多禄大殿为选举教宗会议奉献感恩祭。他强调，历任伯多禄继承人的使命都是要履行爱的「新诫命」。他敦促枢机们秉持「对世人和教会」的重大责任感作出抉择，避免个人的考量，却要著眼于教会和全人类的益处。

（梵蒂冈新闻网）天主说：「我要为我兴起一位忠信的司祭，他要照我的心意行事。」这是5月7日上午在梵蒂冈圣伯多禄大殿举行的感恩祭的进堂咏。枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机主持了这台弥撒，共祭的220位枢机和参礼的5千名信众同心合意地为即将展开的选举教宗会议祈祷。当天下午，有选举权的枢机将进入西斯汀圣堂，为选举第267任教宗进行第一轮的投票。

满怀依恃之情期待著

此时此刻，世人「满怀依恃之情期待著」。雷枢机呼求天主圣神的助佑，强调祈祷是「唯一理所当然的态度」，「好能在这艰难又复杂的历史漩涡中，选出教会和世人所需要的教宗」。

对世人和教会的重责大任

有选举权的枢机们将于当天下午4点半聚集在西斯汀圣堂，展开选举教宗会议。雷枢机指出，这是「对世人和教会做出极为负责的举动，做出无比重要的选择」。

「这是关乎于世人的举动，为此必须放下一切个人考量，在理智上和内心里只有耶稣基督的天主，以及教会和全人类的益处。」

爱改变世界

当天选读的福音记载，耶稣邀请门徒们存留在祂的爱内（参阅：若十五9-17）。枢机表示，这爱的「新」诫命「无穷无尽，它必须成为耶稣所有门徒的思想和行动的特色。爱是唯一能改变世界的力量」。雷枢机重申，「牧人的基本特质是直到完全奉献自己的爱」，并且要「友爱互助，努力增进教会共融和普世人类的手足情谊」。

增进共融

「增进共融」是伯多禄继承人的另一项任务。雷枢机解释道，这是「所有基督徒与基督的共融、众位主教与教宗的共融、主教之间彼此的共融」。

「这不是一种自以为是的共融，却是人与人之间、民族与民族之间、文化与文化之间的共融，心中知道，教会应当始终『是共融的大家庭和学校』。」

丰富多元中的团结合一

雷枢机高声疾呼要「从基督到宗徒的轨迹上继续维持教会的团结合一」。「教会的团结合一是基督的吩咐；这团结合一并不意味著整齐划一，却要在丰富多元内维持稳固且深切的共融，从而继续永远圆满地忠于福音。」

教宗的选举不只是继承职务而已

新教宗应当「按照天主施恩于教会和世人的心意」选举出来。因此，雷枢机强调，「新教宗的选举不只是单纯的一个人继承另一个人的职务，而是伯多禄宗徒再次与我们在一起了」。

「当今世界取得重大的科技进步，却倾向于忘记天主。我们祈求天主，愿祂要赐给教会的这位教宗，懂得在这样的世界上唤醒每一个人的良心，以及道德与精神的力量。」

枢机们在选举中要一心一德

枢机团团长在讲道的结尾中指出，有选举权的枢机将要聚集在西斯汀圣堂里投票，那里有米开朗基罗画的《最后的审判》壁画。这幅画提醒每一位枢机，「他们肩负重责大任」，必须将教宗的职务「托付在正确的手中」。愿枢机们「在选举我们时代所需要的教宗时，一心一德」。

弥撒讲道后，信友祷词以不同语言诵读。中文的信友祷词是为已故的教宗方济各祈祷：「上主，祢是掌管出生与死亡时刻的主，求祢接引他进入圆满永恒的生命中，这生命是他在尘世朝圣旅途中所坚信盼望的。」

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为选举教宗祈祷感恩祭，有中文解说

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