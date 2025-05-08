枢机团团长在庞贝圣母朝圣地：求主赐下当今教会所需的教宗

在5月8日庆祝庞贝玫瑰经圣母瞻礼之际，枢机团团长雷枢机在意大利那不勒斯的庞贝圣母朝圣地求恩说：「愿圣母在圣神那里转祷，求祂大力嘘气，好能在遭受许多战争蹂躏、技术取得长足进步却倾向于忘记天主的世界上，选出一位能巩固信仰的教宗。」

（梵蒂冈新闻网）恳求耶稣的母亲、圣母玛利亚「在圣神那里转祷」，求祂「大力嘘气，好能选出一位当今教会和今天饱受战争摧残的世界所需要的教宗」。枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机5月8日在意大利那不勒斯庞贝圣母朝圣地主持感恩祭，以这席话恳请圣母为选举教宗会议转求。

枢机团团长7日周三在圣伯多禄大殿为选举教宗会议奉献了一台感恩祭，隔天8日、庞贝玫瑰经圣母瞻礼，他来到那不勒斯的庞贝圣母朝圣地，在大殿前的广场主持弥撒。雷枢机祈愿「在遭受许多战争蹂躏，技术取得长足进步却倾向于忘记天主的世界上，选出一位能巩固信仰的教宗」。

雷枢机在讲道中提醒道，「在垂死耶稣的十字苦架下」，萌生了「圣母对全人类的灵性母爱」。圣母怀著慈母心肠，「渴望帮助我们在灵性上成长，并殷切关怀每一个人的一切需求和苦难」。

感恩祭开始时，庞贝朝圣地宗座代表卡普托（Tommaso Caputo）总主教感谢枢机团团长在玫瑰经圣母像抵达庞贝150周年的主保瞻礼前来主礼弥撒。在天主上智的安排下，这周年纪念恰逢普世教会的禧年。此外，卡普托总主教也保证，信友们祈求天主赐予教会教宗，为这个意向与圣母玛利亚同心合意专务祈祷。

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