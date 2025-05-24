禧年劳工庆典：公义与尊严应是企业的基础

5月3日，在圣伯多禄大殿举行了一台感恩祭，庆祝5月1日至5日举行的禧年劳工与企业家庆典活动。意大利主教团副主席强调，不能为了获取利润而牺牲“公义和工资分配的重大价值”。

（梵蒂冈新闻网）今日的企业必须“使权利与义务相结合”，不制造“杀人、丢弃、摧毁人性尊严的经济”。这是意大利主教团副主席、卡萨诺阿洛约尼奥（Cassano all'Ionio）教区主教方济各·萨维诺（Francesco Savino）传达的主要讯息。他于5月3日星期六在圣伯多禄大殿主持弥撒，庆祝5月1日至5日举行的禧年劳工与企业家庆典活动。基督徒企业家与高管联盟（(UCID)的500多名成员参加了5月3日的朝圣活动。在梵蒂冈媒体的麦克风前，萨维诺主教讲述了参加者在这一天的体验，以及在今日的企业中促进人性尊严、社会公义及团结互助价值观的重要性。

企业家和他们的员工如何善度这个专为他们举行的禧年庆典？

首先，这是一次美好的朝圣之旅。我们强调，跨过圣门意味著在任何时候、任何情况下，都愿意在我们的生活中迎接基督。谈到基督徒企业家与高管联盟（UCID）的企业家与员工，我希望强调他们有能力、有愿意在企业中活出信仰。福音必须激励企业，使企业首先成为企业家与员工的共同经验，每个人都有自己的权利和义务，但要维护公益的原则。企业必须是一个大家庭，其中必须肯定教会社会训导的三个基本原则：公益、财富共享，以及循环和上下间的辅助性。没有辅助原则，就没有真正的团结互助。庆典中我们也有忏悔的时刻并举行了感恩祭。

弥撒纪念的是基督的苦难、死亡与复活，但藉著劳工与企业家的禧年活动，也愿意是一次感恩的庆典。我强调今日企业家和劳工的一些基本意义。我冒昧地说，企业家是一种召叫。我愿意以已故教宗方济各经常提醒我们的开诚布公重申，工作的重要性在于有创意地参与天主的计划。不过，工作必须纯净、美丽、精诚团结及公正。我愿意肯定工作是实现正义的工具这一合法性原则。我也补充说，人不能死在工作上，因此安全问题非常重要。然后，我赞同共和国总统的说法，我个人对他表示感谢。他说，与生活成本相比，工人的工资低，因此重新予以思考和调整是有益处的，使之适应今天的通货膨胀和公共开支造成的影响。

今天成为遵循教会社会训导的企业家意味著什么？

我勉励天主教企业家们，要让人听到你们的声音，挺直腰板，以非常诚实的态度对待政治和制度。你们要努力坚决不陷入诱惑，以为只有存在利润的逻辑才能成为企业家。利润固然重要，但不能牺牲公义和工资分配的重大价值。企业在其所有的表达和各种运作中，都能结合耶稣和教会提倡的重大价值。生命在于选择。借用教宗方济各的表述，在此时此刻，我们必须明确地办企业，不能屈服于任何形式的奴役。必须首先设法兼顾权利与义务，无论在劳工方面还是企业家方面都应如此。我愿重提教宗方济各常说的话：有的经济会杀人、导致丢弃，以及摧毁人性尊严。工作也能让人有尊严。

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