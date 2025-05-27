禧年乐队和流行音乐庆典闭幕弥撒：你们使罗马城充满欢乐

圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教在罗马的加富尔广场主持感恩祭，结束禧年乐队和流行音乐庆典活动。他感谢前来参加这项禧年庆典的团体，勉励他们在善中进取，在诚实的信仰、圣善的行为中进步。

（梵蒂冈新闻网）5月10日下午，禧年乐队和流行音乐庆典活动在罗马市中心的 31 个广场以音乐会的方式举行，有超过 100 个团体参与。这项庆典于隔天11日结束，教宗方济各生前委托筹办 2025 年禧年庆典的菲西凯拉（Rino Fisichella） 总主教，于当天上午10 点在加富尔广场 (Piazza Cavour)主持了闭幕弥撒。

在善中进取

菲西凯拉总主教向所有乐队成员和民俗表演的代表们表示感谢，他说，因为“你们使这座罗马城充满欢乐，在这么多的广场上表演，献上你们的游戏、歌曲和音乐。感谢你们前来参与这项活动”。

他在弥撒讲道中引用圣奥斯定的一篇讲话，然后表示：“愿你们以极大的热诚、强烈的激情所做的一切，成为音乐、传入天主耳中的歌曲。这位圣主教也如此提醒我们。” 菲西凯拉总主教补充道，“歌唱、吹奏，但边走边唱、边吹奏则能解除疲劳，但这不是懒惰”。“歌唱、吹奏和行走，那么什么是行走？就是在善中进取。如果你进步了，如果你成长了，如果你变得越来越心胸宽广，那么你就学会了行走，但你必须在善中进取，在诚实的信仰、圣善的行为中进步”。

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