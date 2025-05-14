修会部庆祝禧年：为那些因信仰而受迫害的人前行

（梵蒂冈新闻网） “在每个面容上、每个脚步中、每个人的心中，都有一个涉及开门和关门的故事，跨过的门槛、要跨过的门槛或怀著敬意等候的门槛。但我们每一个人也有一些有待穿越的通道”。这是圣座奉献生活及使徒团体部，也就是修会部部长布兰比拉（Simona Brambilla）修女说的一番话。

在禧年的各项庆典活动中，圣座奉献生活及使徒团体部的职员也一起跨过圣门，举行了他们的禧年庆典。4月14日星期一上午，布兰比拉修女手持禧年十字架，在庇护广场（Piazza Pia）开启了这个部会的圣年朝圣活动。修女自今年1月6日起领导该圣座部会。

在沿著和解大道（Via della Conciliazione）前行的朝圣队伍中，有40多位该部会的职员，是所有形式的奉献生活的体现，也是梵蒂冈的一个现实，而且有许多女性在那里服务。这位圣母神慰传教会的传教士继续表示：

“跨过圣门时，我们每个人有自己的门槛、自己的通道。但同时，我们在心中也守护著在修会部或世界各地遇到的众多男女奉献生活者的渴望、期待、梦想和痛苦，将这些托付给那一位，永不落空的希望就是与祂结合在一起的。”

为众人是一份恩宠

来自德国海德堡的无玷圣母献主会传教士马丁·沃尔夫（Martin Wolf）对布兰比拉修女的话作出回应说：

“在这禧年朝圣之旅中，我带著在世界上奉献生活的现实状况，有全部的喜乐、挑战，以及我们在工作中每日遇到的问题。跨过圣门时，我祈求上主赐予我们所有人恩宠。”

救主会的刚果修女苏撒·巴哈蒂（Suzanne Bahati）体验到“在差异中汇集了在基督内一起行走的喜乐”。这位修女来到修会部工作仅几个月，她分享了得到大赦的热情，“作为希望的朝圣者，迈向一个极需要和平的世界”。

为那些因信仰而受迫害的人前行

在朝圣的行程中，十字架在参加者的手中接力传递，最后传到方济各穷人义工传教会的安杰莉卡（Angelica Hernández）修女手中，这位墨西哥修女叙述了一个“难忘的时刻”。她说：

“当我们朝向圣伯多禄墓行走时，我们为全世界所有的奉献生活者祈祷，尤其是那些因为福音而处在困苦时刻的人。当我手持十字架时，想到了那些遭受宗教迫害的奉献生活者”，也包括那些因基督的名奉献他们生命的人，他们需要我们的祈祷，好能将信仰见证坚持到底。”

为完成这次禧年朝圣之旅，并为迎接主的复活，4月15日星期二，修会部的工作人员进行了一天的退省，首先由耶稣会士科斯塔（Giacomo Costa）提供了反省内容，即《若望福音》所记述的耶稣的复活。接著，在个人静默之后，众人分成小组，按照同道偕行的风格进行了讨论，并举行了感恩祭。

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