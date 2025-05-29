禧年乐队和流行音乐庆典：透过音乐联合万民

参加禧年庆典活动的乐队和民俗音乐艺术家们沿著和解大道朝圣，准备跨越圣伯多禄大殿的圣门。他们在这段行程中接受梵蒂冈媒体采访，作了个人见证。

（梵蒂冈新闻网）“Ay, ay, ay, cielito lindo”。当墨西哥的乐队穿过梵蒂冈大殿的圣门时，传统的歌声响起，坚实而有力：丹尼尔（Daniel）为这个近百人来自墨西哥、色彩艳丽的队伍打头阵。他头戴阿兹特克羽毛头饰，手腕和脚腕上系著铃铛，不时地跪下来，多次划十字圣号。丹尼尔是参加禧年乐队和流行音乐庆典的许许多多人中的一个，这些人于5月10日至11日与来自全世界 90 多个国家的 13,000 人齐聚罗马。

祈祷与民俗

丹尼尔向梵蒂冈媒体解释，他生在一个非常虔诚的基督信仰家庭，两个姊妹是度奉献生活者，而他则是与韦拉克鲁斯州（Veracruz）科特佩（Coapetec）的“街头乐队”（Panteras Rebolledo Marching Band）一起来到这里。这只朝圣队伍瞬间化作一场民俗表演的舞台。丹尼尔在起步沿著和解大道（via della Conciliazione）迈向圣们的朝圣之旅前不久，在庇护广场（piazza Pia）表示，在一位曾在秘鲁传教的教宗当选的日子里，“能带来我们的拉丁美洲文化，我们感到自豪”，他也提到前任阿根廷教宗。

色彩缤纷的节庆游行吸引了游客和过路人的目光，甚至还有从周围建筑物窗口往外探头的人。所有的人都将相机镜头对准舞者摆动的缎带，与此同时鼓声齐鸣，用来装饰这些墨西哥鼓的是在追思已亡节使用的糖骷髅，是死亡的象征，同时也是生命的开始。

拉丁美洲青年的一个梦想

“对许多人而言，这是梦想成真”。玛利亚如此表示，她是这个聚集8 至 16 岁的青年乐队的一位老师。身穿白衣的乐队队长对她的话作出回应说，“来到这里是受到了真正的祝福。音乐是我们的世界，但首先是天主的一份礼物”。然后，他继续触摸这些孩子们颈项上的手帕结，并拉紧他们面颊两侧金色阔边帽的带子。阳光下，这些阔边帽闪烁著金光。

再往前走，是穿著绿色制服的意大利佩斯卡拉（Pescara）省的 50 名乐队成员，他们稍后将在劳罗的圣萨尔瓦多（piazza di San Salvatore） 广场表演。帕杜拉（Ivo Padula）讲述道，“这是一次令人兴奋的旧地重游，因为乐队已在这里表演过，那是 1975 年另一个禧年庆典的机会”。

跨越障碍的普世语言

27 岁的小号吹奏者加俾厄尔（Gabriele） 是这个第一次出外演出的乐队的指挥，他希望有“一个更加美好、充满和平与希望的世界”；年近 60 岁的双簧管演奏者桑德罗（Sandro）从 8 岁起就是乐队的成员，他强调艺术的价值在于它是一种能够跨越文化和语言障碍的普世语言。

乐队总裁安德肋（Andrea Cacciatore）谈到“双重庆祝”。他说：“这是因为我们是音乐演奏者，也是非常虔诚的基督徒。我们希望以民俗但更以信仰情愫跨过圣门。我和乐队的其他成员也在弥撒中担任辅祭。我们会为新教宗祈祷，希望这位教宗延续方济各的路线，关注贫困情况和帮助他人。我们希望圣神助佑良十四世的工作，让许多人接近教会。”

透过音乐联合万民

罗马省萨索拉圣额我略（San Gregorio da Sassola）城乐队总裁希尔瓦诺（Silvano Proietti） 的愿望是，所有乐队“能使世界越来越具社会性，透过音乐将各民族团结在一起。我们很高兴能参加这场盛大的和平活动。音乐一直是灵修和教会的一部分。我们城市和我们乐队的主保是大额我略，他是额我略圣歌最有权威的诠释者，这圣歌乃是点缀教会的瑰宝”。

Folklore e spiritualità al Giubileo delle Bande

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