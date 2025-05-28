禧年乐队和流行音乐庆典：在罗马市区飘荡的音符和色彩

来自意大利各地的民俗音乐和艺术团体，在罗马庆祝了专为他们举行的禧年庆典活动。艺术与音乐，正如方济各教宗所说，是一种“高尚的语言”，能够建立联系、架起“桥梁”。教宗良十四世在他首次问候语中，也重申了搭建“桥梁”的意愿。

（梵蒂冈新闻网）新当选的教宗良十四世首次出现在圣伯多禄大殿的中央阳台上时，激动地热泪盈眶，这时梵蒂冈国歌的音符在广场的上空飘扬。梵蒂冈警卫队的乐团奏出了这首庄严的国歌：古老的乐曲伴随著每一个新的开始。这是音乐中的印记，是开启新时期的象征。正如方济各教宗所称的那样，音乐是一种“高尚的语言”，能够建立联系、架起“桥梁”。同他的前任一样，良十四世在他向世人的首次问候语中，也重申了搭建“桥梁”的意愿。

民俗表演

以这种情感与象征的和谐为起点，禧年再次启程。教会重新踏上征途。这些都从乐队、民俗表演，以及庆典的集体节拍中开始。5 月 10 日和 11 日是个周末，这些民俗音乐家在圣年庆典的中心，参加了专为他们举行的庆典。这项活动的地点设在罗马台伯河畔的圣母玛利亚广场 (Piazza Santa Maria)，夕阳的光线轻抚著千年古石，微风送爽而轻盈。在这里呈现的是“喜乐与希望”，是声音与色彩、舞蹈与记忆的交织，在这里传统成了舞台表演，信仰转化为共同的庆节。

街头画家

重新开始，就像种子那样，从地下发芽。同样，信仰也始于街头。因此，广场上的石砖地板变作一幅活生生的画布：年轻的艺术家们用一支支粉笔画出线条，涂上颜色，让耶稣的画像显露出来，祂张开双臂欢迎人们的到来。这是一门有著历史的艺术，但也很脆弱，生来就是短暂的，一场大雨会将画面抹去。他们向梵蒂冈媒体解释说：正因如此，这些粉笔画“更加珍贵，更加真实”。路人停下脚步，默默地陶醉在这些必会透过照片留下记忆的色彩中。

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