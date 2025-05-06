中文直播：为选举教宗祈祷感恩祭、选举教宗会议入场式

（梵蒂冈新闻网）听众和读者朋友好！5月7日即将展开选举教宗会议。当天上午举行为选举教宗祈祷感恩祭，同一天下午有选举权的枢机们要进入西斯汀圣堂，旋即展开第一轮投票。《梵蒂冈电台－梵蒂冈新闻网》将直播当天的感恩祭和入场式，并有中文解说。

为选举教宗祈祷感恩祭将于罗马时间7日上午10点在圣伯多禄大殿举行，请您从北京时间下午3点55分开始参加有中文解说的礼仪。网址是： https://youtube.com/live/4E1EnQGZ52c 。

当天下午，枢机要从保禄小堂游行至西斯汀堂，从而展开第一轮的投票。选举教宗会议入场式于罗马时间下午4点半开始。您可以从北京时间同一天晚上10点10分开始收看有中文解说的入场式，网址是：https://youtube.com/live/4EbrCirqc1w 。

您也可以通过互联网参与，前往梵蒂冈新闻网的中文页面，查看详情。简体中文的网址是：https://www.vaticannews.va/zh；繁体中文的网址是：https://www.vaticannews.va/zht。

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