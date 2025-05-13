圣座向佛教徒致贺函，邀请以对话来应对现今的挑战

圣座宗教交谈部在卫塞节的机会上发表贺函，强调要共同努力“为和平、正义和所有人的尊严”采取“具体行动”。

（梵蒂冈新闻网）“我们之间展开的对话有助于传播我们宗教传统的宝藏，从中汲取智慧来面对我们时代的迫切挑战”。圣座宗教交谈部向世界各地的佛教徒发表卫塞节贺函时如此写道。对世界各地的佛教徒而言，卫塞节是个重要庆典，旨在纪念佛陀的诞生、成道和涅槃。

贺函中写道，“禧年的精神丰富了”我们的祝贺。再者，贺函也多次提到梵二大公会议文献《教会对非基督宗教态度》宣言，这宣言于1965年公布后，使天主教会与不同宗教传统的信徒的关系“更加深入”。因此，“天主教会绝不摒弃”其它不同宗教中“真正且圣善的元素”，各宗教虽然彼此不同，却都“反映出普照全人类的真理之光”。

此外，贺函中也写道，“在我们这个充满分裂、冲突和痛苦的时代，我们意识到，迫切需要进行那能使人获得自由的对话。这对话不是只限于言语，而且也有能力将言语化为具体行动，以促进和平、正义及所有人的尊严”。

圣座宗教交谈部重申，正如公布《教会对非基督宗教态度》宣言时一样，我们的时代充满了“不公正、冲突和对未来的不确定性”，但要记得，宗教深具给予有意义答复的能力。

交谈和对兄弟情谊的渴望促使我们“为各民族和国家之间的团结和友爱而奋斗，邀请我们在共通点上作出建设、欣赏我们的差异”。贺函最后写道，通过对话，“我们各自的传统能为我们的时代提供适当的答复”。

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