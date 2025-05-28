儿童是教会和禧年的主角

儿童、祖父母和年长者的禧年庆典将于本周末登场，宗座世界儿童节委员会为此准备了多项活动。

（梵蒂冈新闻网）宗座世界儿童节委员会将于5月30日周五上午10点半在罗马圣加理多大楼举办活动，主题是「儿童的教会，迈向世界儿童节」。此活动不仅在禧年的家庭、儿童、祖父母和年长者庆典之际举行，也为2026年世界儿童节作准备。

届时，多名讲者将在活动上发言。他们当中有宗座世界儿童节委员会主席福尔图纳托（Enzo Fortunato）神父、圣座平信徒、家庭和生命部秘书长苏萨（Gleison De Paula Souza）。圣座文化教育部部长门东萨（José Tolentino De Mendonça）枢机要讲授一堂大师课。见证人则有投入人道救援活动的儿科医生哈吉－哈桑（Tanya Haj-Hassan），她在加沙地带等危机处境中开展工作。

此外，孩子们也会有一些游戏空间，例如禧年大富翁（Giubileopoli），以及《我的世界：伯多禄在此》（Minecraft. Peter is here）游戏。另外，四名孩童在福尔图纳托神父的陪伴下与意大利国家电视台记者一起在梵蒂冈花园录制了一档节目（TG1 W i Bambini），将于5月31日周六下午5点10分在意大利国家电视台一台播放。6月1日主日上午10点半，宗座世界儿童节委员会的几名代表将在圣伯多禄广场参加由教宗主持的弥撒。

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