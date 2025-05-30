国际明爱召开线上会议，聚焦解决全球债务危机

国际明爱会于5月28日召开网络研讨会，旨在促进公众对“当前悄无声息的全球危机”的认识，并探讨如何重构金融体系使其服务于人权。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈高层人员、民间社会领袖以及国际知名的经济学家于5月28日齐聚网络研讨会，共同商议使数十亿人仍陷于贫困的全球债务危机的解决之道。

该会议由国际明爱会与圣座促进人类整体发展部共同举办，主题为：“汲取禧年灵感，推动关于债务、气候和发展的行动。”

将债务转化为希望

本次网络研讨会是国际明爱会“将债务转化为希望”全球行动的一部分，该倡议发起于2024年12月23日。在希望的禧年背景下，宗教领袖和政策专家将共同反思圣年如何“为结束全球债务危机提供愿景”。

该倡议旨在吸引公众对“当下悄无声息的全球危机”的关注，这是一场关乎人类发展的危机，而非局限于金融领域。眼下，全球有超过33亿人生活在政府偿还债务的支出大于基本公共服务（例如教育与医疗）投入的国家。

此外，这次网络研讨会正逢教宗方济各颁布《愿你受赞颂》通谕十周年，这位前任教宗也在2025年世界和平日文告中呼吁减免全球重债国家的债务，“这并非出于慷慨，而是出于正义”。

与会嘉宾、讨论主题

本次研讨会的与会成员包括哥伦比亚大学国际公共事务学院古兹曼（Martin Guzmán）教授、圣座促进人类整体发展部秘书长斯梅里利（Alessandra Smerilli）修女、圣座常驻联合国纽约总部观察员卡恰（Gabriele Giordano Caccia）总主教。

讨论的重心是：在禧年背景下，为减轻债务负担以及改革全球金融体系而采取的具体措施。

与会者反思了方济各教宗关于金融体系应服务于人权和环境的训导，并讨论了一份受圣座委托、聚焦债务问题的专家小组即将发布的报告。该小组由宗座社会科学院与哥伦比亚大学政策对话倡议合作成立，并由斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）教授担任主席。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html