圣座国务卿：我们希望和平进程能在伊斯坦布尔启动

圣座国务卿帕罗林枢机在罗马宗座额我略大学出席一场活动，并在活动间隙回答记者提问。谈到俄乌双方领导人准备在土耳其直接进行谈判，国务卿表示：「我们希望，为了结束战争的目标，这是个严肃的起点。」教宗良十四世的首次国际访问可能会在尼西亚进行。

（梵蒂冈新闻网）土耳其可能是教宗良十四世首次国际旅行的目的地，也是俄罗斯与乌克兰总统应该要于5月15日举行峰会的舞台。为此，圣座国务卿帕罗林枢机于14日出席额我略大学一场活动时，在活动间隙向媒体谈论了这两件事。这是帕罗林枢机在选举教宗会议后，首次接受媒体采访。

帕罗林枢机向多家媒体表示：「我们始终希望有和平的微光。」「我们很高兴终于有机会举行直接会谈。我们期盼能在那里解开一些至今未解的结，真正启动和平的进程。」对圣座国务卿而言，现在推测会发生什么事，「还言之过早」。为了达到终止战争的目标，但愿伊斯坦布尔是个「严肃的起点」。

此刻设想教宗在基辅的旅行仍为时过早

泽连斯基总统12日周一上午在电话会谈中邀请教宗良十四世访问乌克兰，记者询问帕罗林枢机，这是否可能成行。枢机回答说，现在仍「为时过早」。教宗在主日天皇后喜乐经祈祷活动中，以及14日上午接见东方教会参加禧年活动者时，都为遭受暴力伤害的地方发出呼吁。帕罗林枢机指出，如同普雷沃斯特在当选教宗后已经多次做的那样，他将会继续「为终止战争而发出呼吁」。「我们也始终愿意提供一个空间。说斡旋是有点夸大了，但至少我们能提供几间令人满意的办公室，帮助会晤顺利进行。」与此同时，圣座无意「介入其它正在进行的谈判」。

协助乌克兰孩童回家的机制正在运作

帕罗林枢机指出，圣座的立场是要「努力协助各方拉近距离，而非制造进一步的分裂」。无论如何，他保证，协助那些被强行带往俄罗斯的乌克兰孩童回家的机制，目前仍在运作。这主要是「通过圣座使馆交换人名，然后确认地点和应对措施」。目前各方对这些孩童的人数没有达成共识，但重要的是，「每次有一些孩子回到他们家人身边、回到他们的家、他们的挚爱那里」。

促使加沙冲突停止

在中东，教宗良十四世和圣座也在延续方济各教宗勾勒出来的路线，也就是持续呼吁「促使加沙地带的冲突停止，人质重获自由，并为加沙提供人道主义援助」。关于这一切，在选举教宗前的枢机团会议上，已经「大力提出要坚决采取行动」，同时也表示「担忧中东基督徒正在外流」。「因此，日后需要为这个重大问题找出解决之道。」

良十四世，渴望和平的和平之人

被问到有关选举教宗会议期间发生的事，帕罗林枢机笑著回答：「你们不要问那些我们不能回答的问题。」接著，枢机谈论了新当选的教宗，称他收到了「非常正面」的评价和反馈。「他呈现出平静祥和的状态。他是个渴望和平的和平之人，将会建设和平，所用的渠道正是他最初问候信众时提到的这些桥梁。」

可能出访尼西亚

记者的最后一个提问是，良教宗的首次国际访问可能会去哪里？对此，帕罗林枢机回答道：「我认为是尼西亚。」「这对天主教会是个重要时刻，对大公运动是个重要时刻。当然，之前就已经规划了方济各教宗要去。我推测，良教宗将会踏上同样的旅程。」

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