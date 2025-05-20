圣座国务卿：教宗良十四世呼吁从事「相遇的外交」

在教宗当选之际，圣座国务卿帕罗林枢机在联合国纽约总部的活动上发言，强调为所有促进世界「更公平、团结且和平」的人来说，新教宗的当选是「更新的时机」。

（梵蒂冈新闻网）「新教宗的当选是个更新的时机，不仅为天主教徒如此，对所有促进世界更公平、团结且和平的人来说，也是如此」。圣座国务卿帕罗林枢机在联合国纽约总部举行的教宗良十四世当选庆祝活动上，向宾客们说了这一席话。

圣座国务卿指出，新教宗「敦促我们拥抱『相遇的外交』，那是一种谦逊聆听、怜悯行事、优先谋求公益的外交」。同时，帕罗林枢机也承诺，在新教宗的领导下，圣座会与世界各国代表携手合作，「促进人性尊严、保护弱小、搭建桥梁，否则猜忌可能会占上风」。

以和平、正义及真理为基石的外交

帕罗林枢机强调，各国驻联合国人员「在编织国际合作的网」方面发挥「重要」作用。教宗的「愿景」与他们的使命一致，都「以和平、正义与真理的支柱作为外交工作的基石」。

圣座也将「继续发出道德之声来捍卫穷人和有需要者，追求和平与人类整体发展」。圣座国务卿祝愿外交官能「响应圣父教宗的号召」，成为「和平的播种者」。

帕罗林枢机最后降福了在场众人、他们的家庭和他们代表的国家，并邀请他们「在良教宗的希望与愿景的启发下一起前进」。

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