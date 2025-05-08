圣座驻联合国代表：人工智能应促进友爱和分辨力

圣座常驻联合国纽约总部观察员卡恰总主教发表了有关人工智能发展与使用的讲话，呼吁「科技创新应被放置在范围更广大的、谋求公益的计划中」。

（梵蒂冈新闻网）人工智能的「发展与使用」应当始终为人类服务，促进「友爱」，维持「批判性思考和分辨力」。圣座常驻联合国纽约总部观察员卡恰（Gabriele Caccia）总主教5月6日在经济及社会理事会有关人工智能的特别会议上表达了这项期许。

国际社会的责任

卡恰总主教表示，「关于人工智能的健全政策需要把科技创新放置在范围更广大的、谋求公益的计划中」。这位圣座代表重申，国际社会有责任对人工智能「各种形式」的使用进行规范。这项使命的基础必须是「一些也能引导治理架构的共同伦理准则」。卡恰总主教列举了几个治理架构，例如：有关人工智能的全球对话，以及独立的国际科学小组。

符合伦理地运用科学

在「平衡人工智能的创新与规范」方面，一个有关各方都视之为伦理基础的具体榜样是《关于人工智能伦理的罗马倡议》，它勾勒出「一系列基本的伦理准则，如透明度、包容性、责任感、不偏私、可靠性和隐私」。多个政府、国际组织、其它机构和私人企业的代表签署了这份倡议。

卡恰总主教最后总结道，此倡议旨在「促进负责任且符合伦理地运用科学、科技和创新」，如同《未来契约》所约定的那样。《全球数字契约》是后者的附件。

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