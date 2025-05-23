梵蒂冈运动员协会：从体育界禧年活动带来希望的动力

在体育界禧年活动的机会上，6月14日将在罗马宗座奥斯定教父学院会议厅举行一场国际研讨会，与会者中有门东萨枢机和四位国际知名运动员，其中包括巴黎奥运会200米短跑冠军特博格。

（梵蒂冈新闻网）禧年的体育运动庆典将于6月14日至15日举行。这两天的活动将在14日上午9点的国际研讨会中拉开帷幕，主题是“希望的动力”。该研讨会由圣座文化教育部筹办，将于罗马宗座奥斯定教父学院会议厅举行。

会议以对话和见证的方式进行。首先发言的是圣座文化教育部部长门东萨（José Tolentino de Mendonça）枢机和，即将“卸任”的国际奥林匹克委员会主席巴赫（Thomas Bach）。后者的任职至今年6月23日为止。

与会的四名运动员将分享他们各自的经历，其中一位是将于6月7日满22岁的特博格（Letsile Tebogo）。他是2024年巴黎奥运会200米短跑冠军，也是博茨瓦纳和整个非洲的传奇人物。去年8月29日，特博格与方济各教宗会面。

此外，梵蒂冈运动员协会主席马泰（Giampaolo Mattei）也将出席这次对话活动。会议主持人将是意大利广播电视公司24小时新闻记者、令人难忘的女子游泳明星卡利加里斯（Novella Calligaris），以及梵蒂冈媒体编辑部副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti）。

有意参加国际研讨会的人士，可在圣座文化教育部的网站上报名：https://collaboration.cloud.va/index.php/apps/forms/s/JKBXkazQgL7kaHaaBTbEb5Rj

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