圣座代表：人工智能治理增进平衡有度且符合伦理的发展

圣座常驻联合国日内瓦办事处观察员巴莱斯特雷罗总主教在联合国科学和技术促进发展委员会第28次会议上发言。总主教敦促众人当心「技术至上的模式」暗藏的风险，并支持人工智能治理的倡议。

（梵蒂冈新闻网）圣座承认，信息科技发展在全球层级提供了许多新机遇，对经济、社会和治理等一切领域都带来深刻的影响。然而，在获得新科技方面，世界各地仍有高度的不平等，格外伤害那些缺乏基础建设、资源和知识来驾驭新科技的贫困国家。这些是圣座常驻联合国日内瓦办事处观察员巴莱斯特雷罗（Ettore Balestrero）总主教在联合国科学和技术促进发展委员会第28次会议上讲话的概要。

对于发展中国家难以连接上全球互联网的情况，总主教表达了圣座的担忧，因为在一个数字化世界，连不上网意味著教育和工作机会短缺，社会服务发展低落，以及经济生活的参与有限。圣座代表也呼吁，切莫散布「科技能解决一切问题」的错误观念。当然，「新的科技，包括新兴的人工智能，为诸多挑战提供了新的解决方法」，但是要避免陷入「技术至上的模式」，它「可能会以效率的名义让人性尊严、手足情谊和社会正义退居次等地位」。

人工智能治理

在圣座常驻观察员阐述的众多危险中，最重要的关乎教育的商品化、劳动市场受到的负面影响、人际关系的虚拟化、深度伪造（deep fake）和不实信息的散播，以及严重侵犯隐私权的行径等等。为此，圣座重申，迫切需要人工智能的规范，因为它在带来巨大机会的同时，也伴随著许多风险。再者，最常见的人工智能应用集中在少数几家企业的手中，这情况也在伦理层面有所影响。

总主教最后表示，圣座支持《全球数字契约》的提议，即起草关于人工智能科学小组的文件。圣座代表指出，这是「在迈向人工智能的治理平衡有度且将风险列入考量的正确方向上踏出的第一步」。伦理规范框架尤其必须确保，人工智能务必促进真实的进步，以及通过适当的工具来保护透明度、隐私权和问责制，追究所有滥用人工智能的法律实体的责任。

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