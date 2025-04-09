教宗赈济所长在乌克兰：许多穷人从清晨5点排队领粮

教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机已将教宗捐赠的四辆救护车送到乌克兰。本月8日早上，枢机在扎波罗热与圣方济各穷人之仆第三会会士一起分发粮食援助品。

（梵蒂冈新闻网）教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机第十次回到乌克兰，将教宗方济各捐赠的四辆救护车送往该国。这几辆救护车中，有三辆送到了扎波罗热，另外一辆送到了哈尔科夫。枢机在扎波罗热分发由教宗赈济所捐赠的粮食援助品，约有一千人从清晨5点就在排队等候。

在仁慈天主父主教座堂前的广场上，有许多人，尤其是妇女，手中拿著塑料袋来装生活必需品。队伍有序，无人推挤，因为他们知道自己不会空手而归。

克拉耶夫斯基枢机也跟义工一样忙碌地分发援助物资，以帮助遭受战争之苦的人们。许多人通过握手或点头来表示感谢。他们会领到面包、罐头装的肉和汤。与克拉耶夫斯基枢机一起的，也有圣方济各穷人之仆第三会的弟兄，枢机解释道，“他们每周分发少量的粮食大约三到四次，但这意味著人们忍饥受饿，这个战区非常困苦”。

这些方济各会会士收到了教宗的援助来继续他们的使命。他们平日里准备面包，之后再分发出去。枢机补充说，“我去了他们的面包店，他们有一个差不多用了15年的烤箱，所以应该换了。我答应他们，教宗将会为此想办法，这样他们就能安全地继续烤面包”。

圣座爱德服务部4月7日的公告称，教宗捐赠的救护车长途跋涉四天后，已经到达目的地。除了克拉耶夫斯基枢机外，另外三辆救护车的司机是来自乌克兰的三位神长。

枢机最后讲述说，“感谢天主，我们开了3300公里的路后到达目的地。除了下雪造成的困难，我们遇到的唯一难题是路面结冰，所以我们放慢了车速”。转交了救护车后，克拉耶夫斯基枢机表示愿意接近受苦者，探访一些机构，捐赠所需物品，借以将教宗的安慰带给“饱受磨难的乌克兰”。

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