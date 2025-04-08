世界为照料受造界祈祷日主题：和平与希望的种子

圣座促进人类整体发展部宣布教宗为今年9月1日至10月4日受造界时期选定的主题。适逢2025禧年和《愿祢受赞颂》通谕问世十周年，圣座促进人类整体发展部强调了「战争、暴力与共同家园的衰败及资源的浪费之间的密切关系」。

（梵蒂冈新闻网）「和平与希望的种子」是教宗方济各为今年世界为照料受造界祈祷日选定的主题。受造界时期是众基督信仰教会一同参与的活动，于每年9月1日至10日4日举行。

圣座促进人类整体发展部在公告中强调，适逢2025禧年和《愿祢受赞颂》通谕问世十周年，今年的主题是与受造界和平共处，为本次活动选择的圣经章节是《依撒意亚先知书》第卅二章14节至18节。如同教宗方济各和他的最后几位前任所表明的，和平与照料受造界之间的关系非常紧密（参阅：1990年及2010年世界和平日文告）。同样地，战争、暴力与共同家园的衰败、资源的浪费之间也有密切的关系。

圣座促进人类整体发展部呼吁同心祈祷，以创造持久和平的条件并激发希望。和平应当是众人齐心协力建设的。将和平与希望比拟成种子，展现出长期努力的必要性。但愿和平与希望的种子能从世界各地浮现出来。

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