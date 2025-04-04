梵蒂冈电影资料馆特别放映《拣选：最后晚餐》

《拣选：最后晚餐》第五季的前两集于本月1日在梵蒂冈电影资料馆特别放映，内容主要讲述圣周期间在耶稣受难前发生的事。受邀嘉宾中也有饰演玛利亚玛达肋纳的演员塔比什。

（梵蒂冈新闻网）耶路撒冷准备过逾越节，欢喜的人群从城墙内走出来，挥舞著棕榈枝大声欢呼迎接骑著驴子荣进圣城的耶稣。这是《拣选：最后晚餐》影片耶稣和门徒在最后晚餐厅的画面后的一段倒述镜头，以此开始了这部影片。此影片是同名系列影集《拣选》的第五季，本季共有8集，前两集于4月1日在梵蒂冈电影资料馆特别放映。饰演玛利亚玛达肋纳的演员塔比什（Elizabeth Tabish）也在场。

《拣选：最后晚餐》是以电影的手法拍摄的，讲述了圣周开始时发生的最初几个事件。本部影片将于4月10日至16日在意大利各大影院放映，同时在美洲、欧洲、亚洲和非洲的40多个国家上映。耶稣受难将是《拣选》第六季要讲述的内容。

《拣选》是一部众筹独立制作的影片，由达拉斯·詹金斯（Dallas Jenkins）编剧、导演和制作，由狮门影业在全球发行。《拣选》是全球收视率最高的其中一部影集，有2.8亿观众，单集观看量高达9亿次，被翻译成50种语言，社交媒体的关注者突破1700万。

正如圣座传播部秘书长鲁伊斯（Lucio Adrián Ruiz）蒙席在4月1日放映会上介绍的那样，这一成功证实了人们今天仍对圣经，尤其是对耶稣的生平感兴趣。它在新的传播工具中找到优势，能够接触到越来越广泛的观众，也能用充满希望的讯息让极为年轻的人感兴趣。

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