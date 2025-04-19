圣周五主受难日礼仪：在磨难中效法耶稣，信靠救赎之爱

教宗代表古杰罗蒂枢机在圣伯多禄大殿主持主受难日礼仪，教宗府讲道神师帕索里尼神父表示，基督的救恩道路向所有全心信赖天父的人敞开。美国副总统万斯全家一起参加这项礼仪。

（梵蒂冈新闻网）在礼仪开始时，主祭俯伏在地、信众跪下祈祷；接著，举扬十字苦架，讲道后信友们上前朝拜十字架。这是主受难日礼仪独特的环节。4月18日圣周五下午，圣座东方教会部部长古杰罗蒂（Claudio Gugerotti）枢机在教宗方济各的委托下于圣伯多禄大殿主持主受难日礼仪，共祭的枢机和主教们超过70人，司铎有150人。齐聚在大殿内的4500名信友当中，坐在第一排的是美国副总统万斯（James David Vance）和他的妻小。

十字架的智慧

教宗府讲道神师帕索里尼（Roberto Pasolini）神父在讲道中指出，在充斥著「人工智能、计算机智能」等新兴智能的时代，基督圣死与复活的奥秘向我们提出「十字架的智慧，它不算计，唯独去爱；它不优化，只求付出」。在一个「似乎由算法来建议我们该渴望什么、思考什么」的世界，十字架「把真正选择的机会还给我们，其基础不是效率，而是交付自己的爱」。

一切服从

当天礼仪的读经选自《致希伯来人书》（四14-16、五7-9），圣保禄宗徒在其中论及耶稣的「一切服从」。帕索里尼神父解释道，耶稣的「一切服从」可诠释为「怀著信赖之情接受，包括那些起初看似有敌意或者无法理解的事」。事实上，基督受难时，「不光是立刻遭遇这些事，而且自由地予以接纳，将之化为救恩的道路」。如果我们懂得信靠天父，这救恩之路也就向我们敞开。

怀著依恃之心接受痛苦的意外

接著，教宗府讲道神师指出，耶稣在受难的三个时刻，向我们展现出「如何全然信任天主」。首先，祂被逮捕时没有反抗，而是自由地献出生命（若十八4-6）。

帕索里尼神父表示，我们也会遇到类似于「逮捕」的情况，例如痛苦的意外、严重的疾病、关系的危机。此时，「我们也能怀著同一份依恃之心信靠天主，接受那使我们心烦意乱、似乎具有威胁性的一切」。这态度几乎从不改变事件的发展，「但若是怀著对天主的信心、对天主引领历史的信任，我们就能保持内心的自由与坚定」，磨难的重担固然真实，却不是「毫无益处」。磨难「开始激发生命」。

无法靠自己的力量得救

讲道神师阐述的第二个时刻是耶稣在十字架上表达祂的需求，说「我渴」的时候（若十九28-29）。耶稣的身体「表现出最人性的需求，那是被爱、被聆听、被接纳的需要」。

同样地，痛苦、疲惫、孤独或恐惧也会使我们像苦架上的耶稣那样「赤身露体」，而我们常会受到「自我封闭、假装能自给自足」的诱惑。但我们应当为自己的需要发出求救声，让他人来满足我们的所需，这或许是「爱最崇高、最谦逊的形式」。帕索里尼神父说，为了做到这点，「需要摒弃一切傲慢，以及我们能靠自己的力量获救的幻想」。

将我们自己奉献出去

说完最后一句「完成了」（若十九30），耶稣就断了气，将祂的生命完全献给我们。教宗府讲道神师强调，这揭示了「拯救世人的不是强力，而是爱的软弱」。在一个追求表现的世界里，很难「承认挫败或负面的时刻可能是『达致圆满』的地方」。然而，被钉在十字架上的耶稣向我们展现出「那时时刻刻能涌出完整生命」、能实现最美妙的事，即「最终将我们自己奉献出去」。

为教宗和受苦者祈祷

讲道结束后，全体参礼者在信友祷词中恳求上主赐给教宗方济各「生命与健康」，求主「为圣教会保守他，使之作为天主圣洁子民的向导与牧人」。此外，众人也为受磨难的人和饱受战争之苦的人祈祷。

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