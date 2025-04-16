圣伯多禄大殿新照明系统亮相：光与记忆的行动

圣伯多禄工程处近期完成了对墓地遗址区、考古展厅及梵蒂冈地下墓穴的照明系统的全面升级，并修复了保禄三世与乌尔巴诺八世的陵墓。为加强安全措施，意大利国家消防队与梵蒂冈城国消防队指挥部协作，制定并实施了一项全新的疏散方案。

（梵蒂冈新闻网）修复工程不仅为场所和古迹带来新的光彩，更照亮了历史、艺术与灵修传统，并有助于文物保护。圣伯多禄大殿总铎、圣伯多禄工程处处长甘贝蒂（Mauro Gambetti）枢机，在4月11日圣座新闻室的记者会上表示：“众所周知，圣伯多禄工程处的工作从未停歇，我们努力以行动回馈每一位进入大殿的朝圣者与访客的信德与爱心。”

光与记忆的行动

甘贝蒂枢机指出：“在这个‘希望禧年’的核心时刻，对保禄三世与乌尔巴诺八世陵墓纪念碑的修复，以及对墓地遗址和梵蒂冈地下墓穴照明系统的更新，都是光与记忆的象征性行动，引导并持续陪伴朝圣者，进入一个充满美感、默观与信德的旅程。”他强调，这不仅是一次单纯的艺术之旅，更是一次带有祈祷性质的穿越。

圣伯多禄大殿每年通常接待约1200万名访客，而在禧年期间，预计人数将会翻倍。因此，此次所制定的新的疏导和出口预案，不仅是安全方面的典范，更是“对每位访客牧灵关怀的具体表达”。甘贝蒂枢机援引教宗2025年世界传教节文告中的话说：“教宗方济各邀请我们成为‘希望的匠人与重建者，修复这个常陷于分心与不幸的人类’。因此，我们这些修复工程，不仅是必要的技术措施，更是一个鲜活教会的标记——她敞开胸怀，既关注天主的事，也关怀当代人对爱、和平、喜乐的渴求，以及对真正灵性的向往。”

多方恩人资助

此次修复工程得到了多方恩人的慷慨资助。其中，哥伦布骑士团（Cavalieri di Colombo）资助了墓地遗址区的项目，萨法维慈善基金会（Safavi Philanthropic Institute）资助了梵蒂冈地下墓穴的照明工程，哈罗德·胡德爵士慈善基金会（Sir Harold Hood’s Charitable）则支持了教宗乌尔巴诺八世陵墓的修复。

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