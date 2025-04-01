教宗将迎来三位新圣人和一位新真福

在亚美尼亚大屠杀期间殉道的马洛阳总主教、在巴布亚新几内亚殉道的平信徒图罗特，以及耶稣婢女会创始人加尔默罗山的玛利亚修女将要荣列圣品。教宗方济各授权圣座封圣部颁布相关法令。此外，德帕尔马神父将列真福品，以及伊比皮纳神父的英勇圣德获得承认，他得到了可敬者的称号。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各日前授权圣座封圣部颁布法令，教会很快将迎来有三位新圣人和一位新真福。法令中也承认了一位司铎的英勇圣德，宣布他为可敬者。

三位新圣人是：亚美尼亚的总主教马洛阳（Ignazio Choukrallah Maloyan）、巴布亚新几内亚的平信徒图罗特（Pietro To Rot），以及委内瑞拉的耶稣婢女会的创始人加尔默罗山的玛利亚（Maria del Monte Carmelo）修女。

新圣人马洛阳1869年生于现今土耳其的马尔丁城，1896年在黎巴嫩晋铎。他被派往埃及亚历山大，用阿拉伯语和土耳其语讲道，因此远近驰名。他致力于堂区的牧灵和圣经研究工作。1911年，他参加亚美尼亚主教们在罗马举行的教务会议时，当选为马尔丁的总主教。

1914年6月28日萨拉热窝事件发生后，土耳其准备参战，因此强制征兵，同时发生了针对基督徒，尤其是亚美尼亚人的欺压事件。1915年6月3日基督圣体圣血节，马洛阳总主教与13位司铎及其他600多名基督徒一起被捕。他们拒绝否认自己的信仰，并于6月11日全部被处决。2001年10月7日，教宗若望保禄二世册封马洛阳总主教为真福。

另一位新圣人是图罗特。他于1912年3月5日在现今的巴布亚新几内亚拉库奈-拉包尔岛出生，家里人丁兴旺。他接受了基督信仰教育，成为一名要理传教员。他以谦卑和殷切的态度致力牧灵服务，也以极大的爱德关怀近人，尤其是贫困者、病患和孤儿。

在第二次世界大战期间，日本占领巴布亚新几内亚，所有传教士被监禁。图罗特继续进行要理讲授，当他的牧灵活动被禁止时，他就极度谨慎地秘密进行传教工作，以免危及信徒的生命，但他完全意识到自己在冒著生命危险。

图罗特捍卫婚姻的神圣性，反对一夫多妻制，甚至还反对他哥哥作出这样的选择。正是因为这个原因，他哥哥向警方举报他，图洛特于1945年遭拘捕，被判两个月的监禁，并于同年7月在监狱里中毒身亡。1995年元月17日，若望保禄二世教宗在莫尔兹比港册封图洛特为真福。

三位新圣人中，还有一位修女，她就是加尔默罗山的玛利亚。她于1903年8月11日在委内瑞拉加拉加斯出生，后来加入至圣圣体耶稣婢女会，随后与拉丁美洲的其她修女创立了一个新的修会大家庭，即耶稣婢女会。1974年的一场车祸后，加尔默罗山的玛利亚修女在轮椅上度过了生命的最后几年，于1977年5月9日去世。2018年6月16日荣列真福品。因她的代祷而显的奇迹已得到确认。

即将列真福品的则是德帕尔马（Carmelo De Palma）神父。新真福于1876年1月27日在意大利巴里出生，1898年12月17日在那不勒斯晋铎。他为司铎、修女和修生提供灵修指导，不知疲倦地举行和好圣事，因此，被誉为“告解亭的英雄”。尽管身患多种疾病，但他仍忠诚而谦卑地履行司铎职务，直到1961年8月24日离世为止。因他的代祷而显的奇迹得到教会承认。

此外，法令中也承认了伊比皮纳（Giuseppe Antonio Maria Ibiapina）神父的英勇圣德，宣布他为可敬者。伊比皮纳是教区司铎，1806年8月5日生于巴西的索布拉尔，1883年2月19日在巴西安息主怀。

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