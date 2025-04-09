宗座拉特朗大学：福传热忱离不开坚实的灵修培育

教宗的大学迎来众多会议和研讨活动，以实际行动响应教宗方济各向全球圣座使馆发出的信函，其中强调“宗座罗马学术机构所肩负的特殊使命”，这些机构数百年来“始终为整个教会提供教育与研究服务”。

（梵蒂冈新闻网）宗座拉特朗大学已著眼于即将到来的春季重要活动，其中5月15日举行的开放日，将向未来的学子展示教宗大学的各个院系、学术课程、以及教学设施。除开放日外，当天还将举办由神学院主办的研讨会，探讨神学教师的身分与使命。

此外，4月28日还将举行以“尼西亚大公会议与教会的自我认知”为题的学术日活动，以纪念《信经》确立1700周年。教宗方济各多次强调这一信仰宣认的重要性，特别是在促进合一对话的背景下。拉特朗大学丰富的学术与文化安排，还包括其他两个值得关注的重要活动：4月10日由牧灵研究所举办的“同道偕行日”，以及5月6日和平学研究课程（Ciclo di Studio in Scienze della Pace）为纪念《赫尔辛基协议》签署50周年所筹办的研讨会。

教宗信函

宗座拉特朗大学始终忠于其全球性的教育使命，力求以创造性和远见回应教宗方济各极为重视的教育挑战。教宗在入院治疗前撰写了《支持宗座拉特朗大学信函》，最近经由圣座驻各国使馆转达至各地主教团，并最终送达每位主教。在信中教宗指出：“推动教会在不断变化的处境中持续焕发福传热忱的动力，离不开坚实且高质量的神学和灵修培育支持。”

“在培育这类教会思想的过程中，那些被召唤成为‘文化实验室’的团体性场所，主要是各大洲的教会大学与学院”。然而教宗也特别指出，“罗马的宗座学术机构所承担的角色具有独特性质”，几个世纪以来“它们始终为整个教会提供教育与研究服务”。

逾250年的教育使命

教宗表示：”在这些机构中，我特别想提及宗座拉特朗大学，该校已有超过250年的教学历史，并因其与教宗之间的特殊联系，被誉为‘罗马主教的大学’。因此,各教区、修会团体及平信徒团体每年在派遣学生就读宗座大学及教会学院时，应特别考虑拉特朗大学。在这里，年轻人可以深入学习哲学、神学、牧灵学、教会法与民法比较法、和平学与生态学。”

教宗方济各补充道：“即使在无法亲自派遣学生前往罗马的情况下，我也邀请你们共同参与教会的培育使命，通过研究项目、奖学金或其他举措，积极支持我们的母校”。

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