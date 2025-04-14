圣座国务卿：在天主圣言的光照下看中国

圣座国务卿帕罗林枢机为施安东神父的新书《福音驰骋于中华大地，沿著利玛窦神父的足迹》写序，表明圣座持续关怀这个地方教会。

（梵蒂冈新闻网）施安东神父「以他信德的目光领略并帮助我们了解中华民族及文明在其悠久旅途中人文的伟大」。圣座国务卿帕罗林枢机为传教士施安东（Antonio Sergianni）的新书提笔写序，指出了这一点。这本新书题名为《福音驰骋于中华大地，沿著利玛窦神父的足迹》，它为基督信仰在中国的历程作出热忱且宝贵的见证。

现年84岁的施安东神父是宗座外方传教会的传教士，曾经探访了中国大陆的多个省份。他后来在圣座万民福音传播部供职，以此身份关注在中国的天主教会的事件。

帕罗林枢机在书序中表示，「看待中国的方式有很多种。对一个基督徒来说，『在天主圣言的光照下』看中国是合情合理的。传教士施安东神父在本书开门见山如此写道，透过一页又一页，让人瞥见独一无二、无与伦比的力量泉源」。

圣座国务卿强调，施安东神父「以他信德的目光领略并帮助我们了解中华民族及文明在其悠久旅途中人文的伟大」。「藉著他信德的目光，施安东神父回顾了在华夏大地宣讲基督的所有历史片段，从古东方教会的隐修士在基督信仰最初几个世纪抵华，直到我们今天」。他以「中华的奥妙与基督信仰的奥秘」为脉落书写，「巧妙地将兴衰编织在一起，将沉沦与重振、将混乱与恩宠时刻编织起来」。

枢机写道，「我们可以说，这本书的内在力量首先从基督之爱的见证并发出来」。施安东神父「讲述了他与主内的中国弟兄姊妹的相遇和长期往来，例如主教、司铎、修女和男女教友。这一页页的叙述使这份爱的缘由和泉源绽放光芒。在他人生的旅途中，他对基督的爱在与中国天主教徒弟兄姊妹的相遇中得到了安慰和拥抱」。

「正是因为他的信仰观和他对中国天主教徒的爱，施安东神父也以适当且客观的方式记录了历任教宗和宗座对在中国的教会的事件的关怀」。枢机表示，施安东神父搜集放在附录里的文件是一项珍贵且实用的工具。

借由这本书，施安东神父展现出了教宗方济各所说的话：「在中国，上主一路守护著天主子民的信德。⋯⋯与罗马主教共融的中国天主教徒行进在当今时代。在他们所处的生活环境中，也以慈悲善工和爱德见证自己的信仰，并藉著他们的见证，为了和谐社会共处、建设共同家园作出了实实在在的贡献。」（2024年5月21日，教宗为上海教务会议百周年国际会议发表的视频讲话）

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