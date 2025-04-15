梵蒂冈首间托儿所启用：关怀家庭的记号

在教宗方济各的授意下，「圣方济各和圣女加辣」托儿所正式启用。梵蒂冈城国高层人员出席了4月14日下午举行的剪彩仪式。

（梵蒂冈新闻网）在教宗方济各的强烈渴望下，一个展现出教会关怀家庭的项目落到实处：4月14日下午，照顾梵蒂冈职员儿女的托儿所举行了剪彩仪式。这是梵蒂冈城国的首间托儿所，取名为「圣方济各和圣女加辣」。

梵蒂冈城国政府前任主席贝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）枢机为这新的托儿所主持降福礼。城国政府现任主席彼得里尼修女、两位秘书长，以及协调城国所有机构专职司铎工作的慈幼会士都出席了剪彩仪式。

发展认知和分享经验

这个托儿所每周一至周五早上七点半至傍晚六点半开门，照顾最多30名3个月大到3岁大的婴幼儿。育儿工作以意大利语和英语进行，内容包括教育及社交活动。老师们会陪伴婴幼儿的成长进程，帮助他们发展认知并分享经验。

关怀家庭的项目

梵蒂冈城国政府托儿所事务联络人拉奇里尼奥拉（Azzurra Lacirignola）律师向本新闻网解释道，这个项目酝酿已久，现在终于成为现实。「大约一年半前，梵蒂冈城国政府荣休主席贝赫斯枢机与现任主席彼得里尼修女热切渴望推动一个关怀梵蒂冈职员家庭的项目，因此构思要开办托儿所，这也是家长和家庭经常提出的诉求」。

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