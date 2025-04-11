卡亚诺女士获任命为保护圣座古迹委员会主席

圣座国务卿帕罗林枢机任命卡亚诺女士为保护圣座历史和艺术古迹常设委员会主席。她目前是罗马宗座额我略大学教会历史与文化遗产学院的教授。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机4月10日任命卡亚诺（Elvira Caiano）女士为保护圣座历史和艺术古迹常设委员会主席。她目前是罗马宗座额我略大学教会历史与文化遗产学院的教授。

卡亚诺教授于1955年5月29日在意大利帕尔马出生，在罗马智慧大学获得建筑学学位，以及建筑的历史、设计与修复博士学位。她曾在翁布里亚考古、艺术与景观监管局担任领导职务，曾在罗马宗座额我略大学教授修复和维护理论，她也发表了许多著作。卡亚诺女士现在要接替布拉内利（Francesco Buranelli）的职务，后者于2017年1月起担任保护圣座历史和艺术古迹常设委员会主席，他曾经是梵蒂冈博物馆馆长。

保护圣座历史和艺术古迹常设委员会于1923年6月27日由庇护十一世教宗建立。1965年，圣保禄六世教宗对圣座各机构加以重组时，该委员会的工作也扩展到对圣座拥有的艺术品出借进行评估。在若望保禄二世教宗牧职期间，随著2001年颁发的有关保护文化遗产的法律，“该常设委员会的职责是在梵蒂冈城国和治外法权区进行所有修复工作、新建工程、展览项目和维护措施时，表达它的见解”。

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