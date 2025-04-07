从圣伯多禄火车站到伯多禄大殿：新的人行道在禧年启用

罗马市长瓜尔蒂耶里为「茉莉花道」主持启用仪式。这条从罗马圣伯多禄火车站到梵蒂冈大殿的道路经过重新翻修后，使朝圣旅途变得更加安全舒适。

（梵蒂冈新闻网）罗马市长瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）4月5日为梵蒂冈城墙外的一条人行道主持启用典礼。这条道路连接罗马的圣伯多禄火车站与梵蒂冈圣伯多禄大殿，总长约1公里。朝圣者下火车后，会经过一段「茉莉花道」，然后沿著梵蒂冈城墙前行，直到圣座教义部大楼前的广场，由此进入圣伯多禄大殿。

翻修道路，迎接朝圣者

原本的路面经过日晒雨淋，风化严重，再加上步道狭窄，已经难以通行。刚完工的项目旨在改善朝圣者通行的方便，拓宽步行区，并且重新铺设「茉莉花道」和梵蒂冈城墙外的人行道地砖。

此外，衔接公车站与步行区之间的楼梯也也加装了防冲撞的装置。人行道周围的马路重新铺设了沥青，驾车者的安全性与方便感也随之提升。

这项工程耗资260万欧元，目的是「在迈向基督信仰核心的旅途中」，为信众提供一段「更安全、更舒适的路线」。

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