圣座：迫切需要重启裁军之路

圣座常驻联合国纽约总部观察员卡恰总主教在联合国裁军委员会会议上发言时强调，迫切需要重启裁军之路。总主教提及教宗方济各促进包容性对话的呼吁，让那些“令人不悦”的对话者也参与进来。

（梵蒂冈新闻网）圣座常驻联合国纽约总部观察员卡恰（Gabriele Caccia）总主教4月8日在第79届联合国大会期间、在联合国裁军委员会上发言。他指出，“军事解决方案”不能有效应对全球不同地区日益加剧的政治不稳定。威慑的逻辑使国际社会远离持久和平的愿景，因此迫切需要重新启动裁军之路。

卡恰总主教表示，“诸多国家”越来越倾向于“军事解决方案”，以保护其主权和利益，这种转变的代价很高，不仅在经济方面，多边主义、对话和国际合作方面也受到了侵蚀，而这些长期以来一直是我们共同努力的基石。

圣座常驻联合国观察员回顾了若望二十三世教宗在《和平于世》通谕中所提到的内容。早在1963年教宗就指出，对军备竞赛的理由，人们则往往辩解说，“在今日的国际形势下，和平无可保证，除非各方保有军备的平衡。因此，一地增加军备，立时在他地竞相增加”。这些话至今仍“引起深深的共鸣”，使世界远离“持久的和平”。

鉴于可能发生核武冲突的前景著实“令人担忧”，卡恰总主教再次呼吁“迫切需要”重启裁军之路。总主教提到教宗方济各的讲话，即：大规模毁灭性武器“等同于增加风险，只会带来和平的假象”。圣座吁请各国加入《禁止核武器条约》和《不扩散核武器条约》。

卡恰总主教在讲话中也提到新技术及其对建设和平的影响。在此背景下，教宗方济各再次呼吁制定“法律架构”，以应对各种挑战，比如人工智能的出现。教宗表示，只有通过“外交使命”才能找到解决方案，它能够促进“与各方对话，包括那些被认为‘令人不悦’的或没有资格进行谈判的对话者。这是打破仇恨和复仇锁链的唯一方法，也是去掉人类自私、骄傲和傲慢的武器的唯一方法，而这些都是让人有意发动破坏性战争的根源。

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