圣座：迫切需要重启裁军之路
（梵蒂冈新闻网）圣座常驻联合国纽约总部观察员卡恰（Gabriele Caccia）总主教4月8日在第79届联合国大会期间、在联合国裁军委员会上发言。他指出，“军事解决方案”不能有效应对全球不同地区日益加剧的政治不稳定。威慑的逻辑使国际社会远离持久和平的愿景，因此迫切需要重新启动裁军之路。
卡恰总主教表示，“诸多国家”越来越倾向于“军事解决方案”，以保护其主权和利益，这种转变的代价很高，不仅在经济方面，多边主义、对话和国际合作方面也受到了侵蚀，而这些长期以来一直是我们共同努力的基石。
圣座常驻联合国观察员回顾了若望二十三世教宗在《和平于世》通谕中所提到的内容。早在1963年教宗就指出，对军备竞赛的理由，人们则往往辩解说，“在今日的国际形势下，和平无可保证，除非各方保有军备的平衡。因此，一地增加军备，立时在他地竞相增加”。这些话至今仍“引起深深的共鸣”，使世界远离“持久的和平”。
鉴于可能发生核武冲突的前景著实“令人担忧”，卡恰总主教再次呼吁“迫切需要”重启裁军之路。总主教提到教宗方济各的讲话，即：大规模毁灭性武器“等同于增加风险，只会带来和平的假象”。圣座吁请各国加入《禁止核武器条约》和《不扩散核武器条约》。
卡恰总主教在讲话中也提到新技术及其对建设和平的影响。在此背景下，教宗方济各再次呼吁制定“法律架构”，以应对各种挑战，比如人工智能的出现。教宗表示，只有通过“外交使命”才能找到解决方案，它能够促进“与各方对话，包括那些被认为‘令人不悦’的或没有资格进行谈判的对话者。这是打破仇恨和复仇锁链的唯一方法，也是去掉人类自私、骄傲和傲慢的武器的唯一方法，而这些都是让人有意发动破坏性战争的根源。
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