中文直播通知：教宗方济各九日纪念弥撒

（梵蒂冈新闻网）听众和读者朋友好！教宗方济各的九日纪念弥撒从4月26日展开，首项礼仪是殡葬弥撒，然后从27日起展开连续八天的追思弥撒。本新闻网会实况播送这九天的礼仪，并且都有中文解说。

天主慈悲主日的追思弥撒将在圣伯多禄大殿前的石阶举行，主礼是圣座原任国务卿帕罗林枢机。礼仪将于罗马时间27日上午10点半开始。您可以从北京时间同一天下午4点20分开始参加有中文解说的礼仪，中文直播的网址是：https://www.youtube.com/live/juyxmKHihgw。

从4月28日周一起，追思弥撒将于罗马时间下午5点开始，您可以从北京时间同一天晚上10点55分开始参加有中文解说的礼仪，中文直播的网址待定。

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