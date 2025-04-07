在圣伯多禄大殿，“巨钟”的声音在沉默中振动

罗马国立二十一世纪艺术博物馆展出名为“巨钟的沉默回响”项目。禧年期间，当朝圣者步入圣伯多禄大殿的柱廊时，空气中弥漫著新的声音。这声音正是源自艺术家捕捉到的、圣伯多禄大殿巨钟内部的微弱振动。

（梵蒂冈新闻网）圣伯多禄大殿的“巨钟”是意大利最大、音色最深的钟之一，其庄严的钟声每年仅在圣诞节、复活节以及圣伯多禄与圣保禄宗徒庆日这三大节日敲响。该项目发起人、前意大利驻圣座大使翁贝托‧瓦塔尼（Umberto Vattani）解释说，“我们希望在它沉默时倾听它。人们以为它无声，事实上，它有声音——我们让它被听见。我们让原本的沉默，变得可被聆听”。圣座文化与教育部部长门东萨（José Tolentino de Mendonça）枢机表示：“这是一个传递希望的声音。”

该声音装置于4月3日在罗马的国立二十一世纪艺术博物馆（MAXXI）展出。艺术家比尔‧丰塔纳（Bill Fontana）通过最新一代传感器和高度精密的音响系统，成功捕捉了巨钟内部原本全然不可察觉的微振，并将其放大、转化为独特的声音体验。在整个禧年期间，这“无声的声音”将通过12个第三代扬声器，回荡在圣伯多禄大殿的柱廊之中。

一段与天主相连的振动

这个项目成为了灵修操练场，它教导我们去倾听，去与他人相遇。这种声音，这不可见的振动，仿佛是天主的声音。圣座文化与教育部部长门东萨枢机表示：“在沉默中，天主临在，天主居于其中。这振动是一种联系，它使我们明白，世界不是一个空洞的所在，而是圣神居住的地方。钟声的回响使我们仿佛触及了一种感官性的幻象，那正是灵性经验所具有的特质。因为灵性的经验不仅仅是精神体验，它关乎整个身体——正如圣经多次记载的那样——当人受到来自天主的体验时，整个躯体都会被震撼。”

沉默对懂得倾听的人诉说

门东萨枢机本身就是一位诗人，而诗是由文字、声音与韵律构成的。当我们询问这个“当代孕育的宏伟工程”对他诉说著什么、给予他何种启示时，他答说：“在倾听中，涌上心头的词语是‘希望'。我想，这缄默钟声犹如天主的音乐，它不断地邀请我们重新开始，重新启程。”

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