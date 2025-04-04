4月5至6日禧年病患庆典：全球2万多名朝圣者齐聚罗马

来自90个国家的病患、医生、护士、药剂师、物理治疗师、医疗工作者和技术人员齐聚在罗马和梵蒂冈参加属于他们的禧年活动。菲西凯拉总主教将于6日主日上午在圣伯多禄广场主持弥撒，宣读教宗方济各准备的讲道稿。

（梵蒂冈新闻网）来自世界各地90多个国家的病患、医生、护士、药剂师、物理治疗师、医疗工作者和技术人员将于4月5日至6日在罗马相聚，参加本次禧年的第七项盛大活动，即：献给病患和医疗卫生领域的禧年庆典。大约2万名朝圣者当中，成千上万人来自意大利，其他还有美国、西班牙、哥伦比亚、阿根廷、巴西、法国、墨西哥、德国、克罗地亚、菲律宾、秘鲁、刚果、澳大利亚、智利、刚果、埃塞俄比亚、加拿大、喀麦隆等国的代表团。

行程安排

这禧年庆典从4月5日周六上午展开，所有参与者从上午8点起都有机会跨越圣伯多禄大殿的圣门。当天下午，许多协会、机构和团体将在罗马市中心多个广场举办「与城市对话」活动，这些座谈会具有文化、灵性和艺术的性质。

周六下午4点，意大利卫生部将在西班牙广场举行讲座，题名为「付出与团结的价值」，并邀请圣座福音传播部代理部长菲西凯拉（Rino Fisichella）总主教、意大利卫生部长斯基拉奇（Orazio Schillaci）、罗马市长瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri），以及拉齐奥大区主席罗卡（Francesco Rocca）发表讲话。同一天下午3点到6点，罗马生物医学大学要在罗马宗座圣十字架大学校园举办「安宁照护即希望」研讨会，以舒缓治疗为主题。

此外，意大利献血者联合会将与该国主教团医疗牧灵全国办公室合作，在罗马主教座堂前的圣若望广场举行有关献血的宣传活动。罗马其他的广场则会进行关于卫生教育、各种成瘾问题的宣导活动。

5日下午4点至5点半，圣座教义部大楼对面的圣妇莫尼加堂将举行真福比亚基·波罗（Benedetta Bianchi Porro）的介绍会。这位真福是一名就读医学院的女大学生，因罹患罕见疾病而早逝。禧年庆典期间，也有多场为病患祈祷的聚会、朝拜圣体，以及由多个照顾病人的修会负责的要理课程。

6日主日，圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教将于上午10点半在圣伯多禄广场主持弥撒，宣读教宗方济各为此撰写的讲道。献给病患和医疗卫生领域的禧年庆典随之划上句号。

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