4月5至6日禧年病患庆典：全球2万多名朝圣者齐聚罗马
（梵蒂冈新闻网）来自世界各地90多个国家的病患、医生、护士、药剂师、物理治疗师、医疗工作者和技术人员将于4月5日至6日在罗马相聚，参加本次禧年的第七项盛大活动，即：献给病患和医疗卫生领域的禧年庆典。大约2万名朝圣者当中，成千上万人来自意大利，其他还有美国、西班牙、哥伦比亚、阿根廷、巴西、法国、墨西哥、德国、克罗地亚、菲律宾、秘鲁、刚果、澳大利亚、智利、刚果、埃塞俄比亚、加拿大、喀麦隆等国的代表团。
行程安排
这禧年庆典从4月5日周六上午展开，所有参与者从上午8点起都有机会跨越圣伯多禄大殿的圣门。当天下午，许多协会、机构和团体将在罗马市中心多个广场举办「与城市对话」活动，这些座谈会具有文化、灵性和艺术的性质。
周六下午4点，意大利卫生部将在西班牙广场举行讲座，题名为「付出与团结的价值」，并邀请圣座福音传播部代理部长菲西凯拉（Rino Fisichella）总主教、意大利卫生部长斯基拉奇（Orazio Schillaci）、罗马市长瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri），以及拉齐奥大区主席罗卡（Francesco Rocca）发表讲话。同一天下午3点到6点，罗马生物医学大学要在罗马宗座圣十字架大学校园举办「安宁照护即希望」研讨会，以舒缓治疗为主题。
此外，意大利献血者联合会将与该国主教团医疗牧灵全国办公室合作，在罗马主教座堂前的圣若望广场举行有关献血的宣传活动。罗马其他的广场则会进行关于卫生教育、各种成瘾问题的宣导活动。
5日下午4点至5点半，圣座教义部大楼对面的圣妇莫尼加堂将举行真福比亚基·波罗（Benedetta Bianchi Porro）的介绍会。这位真福是一名就读医学院的女大学生，因罹患罕见疾病而早逝。禧年庆典期间，也有多场为病患祈祷的聚会、朝拜圣体，以及由多个照顾病人的修会负责的要理课程。
6日主日，圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教将于上午10点半在圣伯多禄广场主持弥撒，宣读教宗方济各为此撰写的讲道。献给病患和医疗卫生领域的禧年庆典随之划上句号。
链接网址： www.vaticannews.cn
订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html