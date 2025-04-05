尼西亚信经：基督徒的身份证明

国际神学委员会发布题为《耶稣基督，天主之子，救世主——纪念尼西亚大公会议1700周年（325–2025）》的文件，以纪念因《信经》而著称的第一次大公会议，即宣认了对耶稣基督的救恩，以及对唯一天主——圣父、圣子和圣神的信仰。文件分为四章，旨在促进基督徒合一与教会同道偕行的进程。

（梵蒂冈新闻网）基督信仰团体将于5月20日纪念第一次大公会议召开1700周年。该会议于公元325年在尼西亚举行，因《信经》而载入史册。大公会议收集、确认并宣布了教会对于耶稣基督救恩的信仰，以及对唯一的天主——圣父、圣子和圣神的信仰。此信经随后于381年由君士坦丁堡大公会议加以完善，逐渐成为教会宣认信仰的“身份证明”。

正因如此，国际神学委员会决定为这场由君士坦丁大帝于小亚细亚召集的会议，撰写一份近七十页的文件，一方面为了回顾会议的根本意义，另一方面为了彰显《信经》的非凡价值，使其在这时代变迁之际，成为教会开启福传新篇章的重要动力。这也是因为重温活动是在“希望禧年”期间举行的，而且与东方和西方所有基督徒的复活节日期相吻合。

正因如此，这份于4月3日星期四发布的文件，不仅仅是一部单纯的神学学术文件，而是力求成为一份可以陪伴信仰深化与基督信仰团体在生活中见证信仰的综合性文本。事实上，在尼西亚会议上，教会的合一和使命首次以主教会议的形式在普世层面上得到了表达（因此被称为“大公”），从而也成为今天天主教会正在推进的同道偕行进程的一个重要参照与灵感源泉。

两位女性神学家也参与了文件撰写

文件共分为124个段落，是国际神学委员会在其第十个五年期内深化对尼西亚教义相关性研究的成果。相关工作由一个专责小组负责，由法国神父菲利普·瓦兰（Philippe Vallin）担任主席，其中还有两位女教授玛丽安娜·施洛瑟（Marianne Schlosser）和罗宾·达林·扬（Robin Darling Young）。该文件于2024年在全体成员一致投票通过后，提交给圣座教义部，并获得教宗方济各的批准，于2024年12月16日授权正式发布该文件。

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