图奇枢机逝世10周年弥撒，庇护大楼会议室以他为名

在耶稣会士图奇枢机逝世10周年之际，枢机团团长雷枢机在梵蒂冈良十三世大楼小堂主持弥撒。圣座传播部庇护大楼一间会议室以他为名。

（梵蒂冈新闻网）《公教文明》期刊主编、梵蒂冈第二届大公会议专家、梵蒂冈电台台长、若望保禄二世教宗旅行负责人：这些都是耶稣会士图奇（Roberto Tucci）枢机担任过的职务。在他逝世10周年的机会上，枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机4月14日在梵蒂冈良十三世大楼小堂为此主持弥撒，称之为「教会与教宗的忠仆」。

率先宣布若望保禄一世死讯

在场共祭的切里格（Emil Paul Tscherrig）枢机曾在圣座国务院服务多年，为准备沃伊蒂瓦教宗的旅行与图奇枢机合作。历任负责教宗国际旅行的神长们，也到场共祭。此外，以教宗礼仪长的身份服务过沃伊蒂瓦和拉青格两位教宗的马里尼（Piero Marini）总主教、圣座传播部部长鲁非尼（Paolo Ruffini）和秘书长鲁伊斯（Lucio Ruiz）蒙席，以及梵蒂冈电台前任台长、圣座新闻室前任主任隆巴尔迪（Federico Lombardi）神父都参加了弥撒。

隆巴尔迪神父指出，他的同会弟兄图奇担任梵蒂冈电台台长时，就住在电台所在地良十三世大楼附近的小房舍，即本笃十六世退休后居住的寓所教会之母隐修院。图奇每天一大清早就抵达良十三世大楼小堂，「清晨7点半主持梵蒂冈电台播送的拉丁文弥撒」。因此，他逝世10周年的纪念弥撒选在同一圣堂、同一时间举行。

此外，1978年9月29日，在例行的清晨弥撒开始前，宣布了若望保禄一世蒙主恩召的消息。这是卢恰尼教宗的第一个讣闻。

庇护大楼会议室以图奇枢机为名

图奇枢机逝世10周年纪念弥撒结束后，梵蒂冈新闻网、梵蒂冈电台和《罗马观察报》所在地庇护大楼二楼的会议室正式以图奇枢机为名，并举行了揭牌仪式。

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