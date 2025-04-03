若望保禄二世逝世廿周年弥撒：求圣教宗降福受伤的世人

圣座国务卿帕罗林枢机为圣若望保禄二世教宗逝世廿周年主持弥撒，纪念他为教会和世界带来的深层改变。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机4月２日下午在梵蒂冈圣伯多禄大殿主持弥撒，纪念圣若望保禄二世教宗逝世20周年。众多圣职人员、男女会士、政要和平信徒齐聚一堂，怀著感恩和喜悦的心缅怀这位圣教宗。

帕罗林枢机从《若望福音》出发，省思了引领若望保禄二世一生的深厚信德。经上记载耶稣说：「听我的话，相信派遣我来者，便有永生。」（若五24）枢机表示，这份信念支持著圣教宗在他的使命上坚定不移，带领他秉持非凡的勇气和忠信去面对挑战。

天主上智的安排

圣座国务卿在讲道中强调，若望保禄二世承认天主在他人生中的上智安排。沃伊蒂瓦教宗1981年遭遇刺杀后，将他的劫后余生看作是天主赏赐的恩典，再次表明他致力于服务教会。

对此，若望保禄二世留下了遗言。他写道：「在天主的眷顾下，祂以奇迹的方式拯救了我，让我死里逃生。祂是生命与死亡的唯一主宰，祂亲自延长了我的寿命，祂在某种程度上将生命重新赐给了我。」

不要害怕

此外，圣座国务卿也反思了沃伊蒂瓦教宗在两千大禧年的历史性角色。「对若望保禄二世来说，基督是历史的中心。」他敦促世人在救主的光照下重新发现其意义。

若望保禄二世鼓励众人：「不要害怕，却要向基督大大地敞开门。」他也在《新千年的开始》宗座牧函中期勉教会「划到深处去」（路五4）。帕罗林枢机指出，这启发了教宗方济各的「走出去的教会」的观念。

战争始终是个挫败

若望保禄二世孜孜不倦地提倡和平、维护人性尊严。枢机表示，尽管他的话语不被理睬，但他缔造和平的承诺并未动摇，展现出教会的先知性见证。

圣座国务卿最后呼求若望保禄二世的转求，并引用本笃十六世教宗20年前在殡葬弥撒上的话。那时候，本笃教宗祈求说：「请降福我们，圣父教宗若望保禄二世！请降福这个在旅途中的上主的教会，愿她成为希望的朝圣者。求你降福被撕裂且迷惘的世人，愿人们找到自己尊严和崇高使命的道路，并认识天主慈悲与爱的富饶！」

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