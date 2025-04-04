帕罗林枢机接见爱沙尼亚总统卡里斯

圣座国务卿帕罗林枢机于4月3日上午接见了爱沙尼亚总统卡里斯，加拉格尔总主教也在场陪同。在会谈中，双方对良好的双边关系表示赞赏，并为爱沙尼亚的首位真福、殉道者耶稣会士普罗菲特利希总主教即将荣列真福品表示欣喜。

（梵蒂冈新闻网）4月3日上午，圣座国务卿帕罗林枢机在圣座国务院接见了爱沙尼亚总统卡里斯（Alar Karis），圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教也在场陪同。在随后的会谈中，双方重点讨论了“乌克兰战争结束的前景”。

圣座新闻室的一份公告指出，“在亲切的会谈中，双方对良好的双边关系表示赞赏，并肯定了当地天主教团体对爱沙尼亚社会的积极贡献。此外，双方也对爱沙尼亚的首位真福、殉道者耶稣会士普罗菲特利希（Eduard Profittlich）总主教即将荣列真福品表示欣喜”。最后，“双方还就双边、地区及国际议题交换了意见，尤其讨论了乌克兰战争结束的前景”。

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