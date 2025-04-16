科马斯特里枢机主持复活节弥撒，雷枢机则是圣周六守夜礼

教宗方济各委托圣伯多禄大殿荣休总铎、教宗梵蒂冈城国荣休代理主教科马斯特里枢机主持复活主日在圣伯多禄广场举行的弥撒圣祭。雷枢机受托主礼圣周六在圣伯多禄大殿里的守夜礼。

（梵蒂冈新闻网）在教宗方济各的委托下，科马斯特里（Angelo Comastri）枢机将主礼在圣伯多禄广场举行的复活主日弥撒。这位枢机是圣伯多禄大殿荣休总铎、教宗梵蒂冈城国荣休代理主教。枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机则要主持圣周六晚上在圣伯多禄大殿举行的复活前夕守夜礼。

此外，圣座新闻室4月15日宣布了受教宗之托主持圣周礼仪的枢机名单。圣周四上午的祝圣圣油弥撒将由圣座财产管理局荣休主席卡尔卡尼奥（Domenico Calcagno）枢机主持，圣周五的主受难日礼仪则由圣座东方教会部部长古杰罗蒂（Claudio Gugerotti）枢机主礼。同一天晚上要在罗马市中心斗兽场带领公拜苦路活动的是教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldo Reina）枢机。

15日公布的圣伯多禄大殿礼仪行事历指出，圣周四傍晚6点在圣伯多禄大殿举行的主的晚餐弥撒将由圣伯多禄大殿总铎、教宗梵蒂冈城国代理主教甘贝蒂（Mauro Gambettti）枢机主持。

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