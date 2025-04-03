梵蒂冈新闻网增添了阿塞拜疆语页面

自本月2日起，阿塞拜疆语成为梵蒂冈新闻网的第56个语言。阿塞拜疆宗座监牧指出，这是一项加强信德和传播真理的举措。圣座传播部部长强调，“在我们日复一日以活石来建造建筑物中，每一种语言都很重要”。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈新闻网自4月2日起增添了阿塞拜疆语页面，以扩展其新闻服务。这一天也是首位访问阿塞拜疆的教宗、圣若望保禄二世逝世二十周年纪念日。梵蒂冈媒体现在使用56种语言，其中包括意大利语、西班牙语、英语和法语的四种手语。

阿塞拜疆宗座监牧费克特（Vladimir Fekete）主教提到若望保禄二世教宗对阿塞拜疆的访问。他说，“教宗于2002年5月23日在巴库举行弥撒。他在讲道中强调，该国小小的天主教团体应该是社会的酵母和灵魂。在当今世界中，媒体越来越成为传播真理的有力工具，从而支持人类的希望和加强信徒的信德”。

费克特主教支持这项与圣座传播部合作的计划。他解释说，“在阿塞拜疆大多数当地天主教徒不会讲其他语言，他们经常通过一些不总是可靠的消息来源来了解普世教会生活的讯息。因此，我们决定同梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网合作启动这一举措，来促进认识及加强信德”。

主教接著指出，“每个人都有机会用自己的语言阅读圣父教宗的话语和普世教会最重要的新消息。我坚信，这对许多非信徒或者其他宗教信徒来说，会是一项有用的服务”。

圣座传播部部长鲁菲尼重申，“在我们日复一日以活石来建造建筑物中，每一种语言都很重要”。他说，教宗方济各2016年10月在阿塞拜疆巴库访问时“赞扬了阿塞拜疆小小的天主教团体，将其比作圣神降临时躲在最后晚餐厅内、人数稀少且处于边缘状态的团体。把阿塞拜疆语增添到梵蒂冈新闻网的其他众多语言中，意味著我们要见证，在教会中不存在大和小之分”。

关于梵蒂冈新闻网添加阿塞拜疆语页面，圣座传播部编辑主任托尔涅利（Andrea Tornielli）解释道，“梵蒂冈新闻网阿塞拜疆语页面不仅在传播教宗的话语方面是一种贡献，在各宗教间对话方面也是如此”。

梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网负责人梅尼凯蒂（Massimiliano Menichetti）指出，“阿塞拜疆语出现在梵蒂冈媒体中是极其重要的，因为它能够让数以百万计的人直接与教宗、普世教会生活和圣座讯息连接起来”。

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