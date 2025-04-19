美国副总统万斯拜会帕罗林枢机：和平、移民、宗教自由

美国副总统万斯4月19日上午在圣座国务院受到国务卿帕罗林枢机的接见，圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教也在场。双方重申圣座与美国为捍卫宗教及良心自由的共同努力。会上谈及国际局势、陷入战争的国家，以及移民和难民的人道主义处境。教会对最脆弱者的宝贵服务获得赞赏。

（梵蒂冈新闻网）4月19日周六上午，美国副总统万斯（James David Vance）在圣座国务院蒙圣座国务卿帕罗林枢机接见，圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教也在场。圣座新闻室公布了这个消息。

圣座的公告指出，双方在亲切的会谈中对圣座与美国现存的良好双边关系表示满意，重申在保护宗教及良心自由上的共同努力。双方也对国际局势交换意见，尤其谈及发生战争、政治张力和人道处境艰难的国家，特别关注移民、难民和囚犯。会谈中探讨了其它共同关心的议题。最后，祝愿美国与在美国的天主教会之间的合作顺利，后者对最脆弱者的宝贵服务获得赞赏。

前一天18日下午，万斯副总统与他的妻子和三名子女一起参加了在圣伯多禄大殿举行的主受难日礼仪。礼仪由教宗代表、圣座东方教会部部长古杰罗蒂（Claudio Gugerotti）枢机主持。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html