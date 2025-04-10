梵蒂冈金融信息监管局报告：通报可疑活动的机制有所精进

梵蒂冈金融信息监管局在最新的年度报告中强调，通报机制现在更加有效、对地缘风险更加关注。在欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会的后续追踪中，圣座获得正面评价。

（梵蒂冈新闻网）根据梵蒂冈金融信息监管局（ASIF）4月9日周三发表的年度报告，该机构在2024年持续巩固了圣座与梵蒂冈城国在预防并打击洗钱、资助恐怖主义及扩散大规模毁灭性武器方面的工作。

通报可疑活动

在2024年，梵蒂冈金融信息监管局接获了79起可疑活动的通报，其中73起来自受监管的实体；在2023年，共有123起通报来自118个实体。通报数字的减少是积极的信号，因为这代表通报的品质有所提升，而非通报方的监管力度减少。

金融信息监管局在报告中解释道，这趋势显然主要可归功于通报案件的筛选程序日渐精进，这也展现在国内外合作与日俱增等指标上。在2023年和2024年，呈报给梵蒂冈检察院的案件则是持平，都是11起，但在2024年，采取预防措施的案件数量却增加了。

更关注地缘风险

2024年的年度报告首次公布「最常见的异常指标」。而且，年度报告也将依照明确异常指标的可疑活动，以及只因为与高风险司法管辖权或加强监管的司法管辖权直接或间接相关就加以通报的案件，二者区分开来。

如此改变是一项重大创新，表现出对「地缘风险」的特别关注。在反洗钱和资助恐怖主义的系统上，地缘风险是系统有效运作的关键因子。

然而，梵蒂冈金融信息监管局确认了没有严重的问题：与地缘风险有关的通报案件中，没有任何一件移交给检察院。

宗教事业局始终是个稳固且组织完善的实体

在2024年期间，对于宗教事业局（IOR）的健全、谨慎且可持续的管理，梵蒂冈金融信息监管局进行了持续且系统性的审查。

密切的监督采用了银行监管检查和评估程序（SREP）。宗教事业局收到要求，必须公布有关环境、社会和公司治理的信息。

此外，金融信息监管局也格外关注金融领域。对此，局长巴尔巴加洛（Carmelo Barbagallo）在介绍年度报告的「局长的信」里强调了「宗教事业局取得的好成绩」，并且称宗教事业局是「稳固且组织完善的实体」。

欧洲委员会对各项进步表示肯定

此外，2024年度报告也强调，欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会（Moneyval）对技术准则加以追踪，圣座与梵蒂冈城国在这方面取得了良好的成果。

在第五轮的互相评估中，对圣座与梵蒂冈城国在2021年4月的互相评估报告后的进展，进行了评鉴。

在欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会于2024年5月举行的第67届全体会议上，圣座与梵蒂冈城国先前被建议要重新评估的三个要点，评级都已经往上调。

目前，圣座与梵蒂冈城国在适用的39个建议要点中，有35个要点获得完全或高度合规的评价。

局长的信

金融信息监管局局长巴尔巴加洛在年度报告的引言中表示，该机构于2024年内，在预防并打击洗钱及资助恐怖主义，以及监督宗教事业局的行动方面，维持了高水平。其证明是与国内外当局合作的品质，以及宗教事业局取得的好成绩。

局长强调了监管局的两大工作重点：「第一、能分辨出非法所得的途径，目的是之后要追讨回来；第二、对梵蒂冈各机构和法人作出贡献，预防洗钱及使用非法所得」。

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