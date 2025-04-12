圣座：请为人民的福祉减免债务

圣座常驻联合国观察员卡恰总主教在联合国人口与发展委员会第58次会议上发言，对各国医疗卫生领域持续存在的不平等现象表示担忧。

（梵蒂冈新闻网）圣座常驻联合国观察员卡恰总主教日前在联合国人口与发展委员会第58次会议上发言时表示，许多发展中国家将更多资源用于还债，而不是投资于人民福祉“所需的基本需求”。这不仅是一种经济不公，也是一种道德丑闻，迫切需要采取行动。

本次会议的主题是“为各年龄段的所有人确保健康的生活并促进福祉”。在禧年之际，教宗方济各吁请较富裕的国家“免除那些永远无法偿还债务的国家的债务”。卡恰总主教也强调了这种“关怀举动”的重要性。

总主教表示，“尽管近几十年来，在改善人们的健康和福祉方面取得了重大进展，但圣座依然严正关切”在提供医疗援助方面存在的问题和紧急性，尤其是“最脆弱的人们”的处境。圣座常驻联合国观察员指出，世界上许多地方“孕妇和儿童的死亡率依然高得令人无法接受”。“每年有数以百万计五岁以下的儿童死于营养不良和传染病，有些死因是可预防的”。

卡恰总主教接著指出，为了保障所有人的发展和健康，务必“承认和解决在发达国家和发展中国家之间医疗卫生领域的严重不平等”。“在低收入国家，很多人无法担负或获得最基本的医疗服务。”这种不平等“因发展中国家沉重的债务负担而进一步加剧”，这些国家无法将资金用于一些重要问题上，比如消除贫困、医疗卫生领域、营养或获得清洁饮用水。

卡恰总主教也强调，这些挑战不能“只被当成技术问题”，而需要“一种整体的应对之道”，承认“在人生各阶段人的首要地位和天主赐予他的尊严”。圣座重申，促进健康和福祉的第一步必须始终是增进每个人在生命各年龄段，即从受孕到自然死亡的固有尊严。

总主教也呼吁要“优先制定加强和支持家庭的政策”。“家庭是一个健康和繁荣社会的基石”。“家庭是陶冶人品的首个学校，孩子们在那里学习团结互助、负责任和照顾他人。”家庭也是常常照顾最有需要者，比如儿童、长者或残疾人士的场所。卡恰总主教最后期许道，“愿保护家庭稳定、团结及其权利的政策能创造出必要条件，以增进家庭所有成员的福祉并推动公益”。

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